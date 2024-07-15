73歲男心房顫動又腦出血 左心耳封堵術降中風風險

患者及其家屬、醫療團隊合影。（輔醫提供）

〔記者董冠怡／新北報導〕73歲郭先生患有心房顫動，半年前腦出血，無法長期使用抗凝血劑降低中風的風險，輔仁大學附設醫院（簡稱輔醫）經評估後實施左心耳封堵術。心臟內科主治醫師林重佑表示，患者做完治療後已順利出院，目前定期回診追蹤。

林重佑指出，心房顫動為最常見的心律不整，由於心臟電氣傳導異常，使左心房不規則顫動，導致血液循環不良，進而容易中風。左心耳是一個囊狀突起的小空腔及圓錐狀結構，位於左心房前外側，心房顫動時，血液易於左心耳內停滯，形成血栓，根據統計，有9成血栓存於左心耳，若血栓被血流帶出，打至腦部或其他重要器官，就會造成腦中風或全身性栓塞。

請繼續往下閱讀...

林重佑指出，預防心房顫動導致腦中風的標準治療，應聽從醫囑規律使用抗凝血劑，但若病人對藥物過敏、腸胃道出血、腦出血等原因，不適合服用，或是規律聽從醫囑服用仍中風，此時就需額外保護裝置預防。

林重佑說明，「左心耳封堵術」是將特殊設計的血栓封堵器，從鼠蹊部的股靜脈送入左心耳置放，形成阻絕血栓的屏障，讓左心耳的血栓不會打出至腦部或全身，可以大幅降低中風機率，手術時間約1至2小時，傷口小，術後4至6小時就能下床行走，2天後可出院。

左心耳及封堵器示意圖。（輔醫提供）

林重佑以郭先生的狀況為例，左心耳開口處約直徑2.5公分、深度3公分，執行左心耳封堵器關閉後，裡面的血流無法流動至外側，也不會有新的血流進入，內部血栓逐漸凝固硬化後，無法越過封堵流出，也不會產生新的血栓。

左心耳封堵術雖是治療的另一個選項，不過，林重佑提醒，仍有1至2%手術風險，像是心包膜積液、封堵器脫落等，現今需要此一術式的非瓣膜性心房顫動患者，若符合服用抗凝血劑有無法忍受的副作用，或是過敏、出血等併發症；使用抗凝血劑治療仍有中風等血栓併發症，健保均有給付。

輔醫團隊執行左心耳封堵術畫面。（輔醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法