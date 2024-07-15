健康網》腿癢灼熱像被蟲爬？ 醫4招緩解不寧腿：咖啡因少碰

醫師指出，不寧腿症狀大多出現在長時間不動或夜間睡覺時，下肢會有癢癢、麻木、痠疼的感覺，就像有蟲爬過般的不適感；情境照。（圖取自shutterstock）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕晚上睡覺時雙腿就像有蟲爬過，感覺又癢又痠痛，還有灼熱感，整晚睡不好？陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢指出，這種狀況通常是「不寧腿症候群」，建議在較輕微的情況下，可以透過調整生活習慣，如減少咖啡因攝取、保持規律睡眠及運動、睡前進行伸展操等來緩解；若狀況較嚴重，則可透過藥物治療來改善症狀。

謝炳賢在臉書粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文表示，大部分有這種腿部不適時，很多人都會先找骨科或復健科檢查，不過治療後改善仍然有限，甚至大大影響睡眠品質，最後到了神經科才發現，原來是不寧腿症候群。

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謝炳賢解釋，不寧腿症候群是一種神經系統疾病，主要影響下肢的神經與肌肉，當身體處於靜止狀態時，就會出現不適感，而需要藉由移動或伸展來緩解。目前成因尚未明瞭，主流認為與基因遺傳及多巴胺調節有關。

症狀大多出現在長時間不動或夜間睡覺時，下肢會有癢癢、麻木、痠疼的感覺，就像有蟲爬過般的不適感，讓人忍不住動一動、踢一踢才能暫時緩解症狀。除此之外，長期下來也可能造成睡眠不足，進而影響身心健康。

他指出，不寧腿症候群的女性發生率高出男性2倍，並且會隨著年齡越趨常見。此外，缺鐵性貧血、懷孕、慢性疾病（如糖尿病、腎臟病）、周邊神經或脊髓病變，都可能增加罹病風險。

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