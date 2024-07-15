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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》腸胃炎可看中醫！舌苔「這顏色」屬熱證

2024/07/15 19:42

中醫認為，腸胃炎是因為脾胃失調、運化失常所致；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸胃炎可以看中醫嗎？要如何治療呢？翰醫堂中醫診所中醫師詹博恩在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文表示，中醫認為，腸胃炎是因為脾胃失調、運化失常所致。中醫師會使用針灸、推拿按腹、食療、中藥等方式治療腸胃炎。若是寒證（舌苔白膩）就用白芷、茯苓等；若是熱證（舌苔黃）就用黃連、車前子等；若是脾虛證（舌苔淡白）就用人參、山藥等。

中醫常見腸胃炎3類型

●寒證

症狀：腹瀉、腹痛、畏寒、舌苔白膩。

治療方法：溫中散寒、利濕化痰。常用方藥含藿香、白芷、茯苓、陳皮等。

●熱證

症狀：腹瀉、腹痛、口乾舌燥、小便黃、舌苔黃。

治療方法：清熱解毒、化濕止瀉。常用方藥含葛根、黃連、車前子、荷葉等。

●脾虛證

症狀：腹瀉、腹痛、食慾不振、倦怠乏力、舌苔淡白。

治療方法：健脾益氣、止瀉。常用方藥含人參、山藥、甘草、陳皮等。

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