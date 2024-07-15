高度近視、家族史青光眼高風險 醫：定檢防沉默視力殺手

台南市立安南醫院眼科有多項精準檢測儀器，可協助青光眼患者早期診斷、治療與定期追蹤。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕64歲陳先生是高度近視患者，因眼睛疲勞、視力有時模糊，到安南醫院眼科就診，醫師為他做眼底檢查時，意外發現視神經盤凹陷擴大，進一步做眼角膜厚度量測、神經纖維掃描及視野檢查，確定陳患有青光眼。他恍然想起母親也是青光眼患者，自己卻未曾接受過相關檢查，幸及早診斷，目前僅周邊部分視野缺損，開始用藥物積極控制眼壓，避免視神經繼續損傷。

安南醫院眼科醫師林佳蓁指出，青光眼是常見眼科疾病，且是持續進行的視神經病變，損壞的視神經會產生對應的視野缺損。成人青光眼大致可分為「隅角開放性、隅角閉鎖性和次發性」。

請繼續往下閱讀...

常見的隅角開放性青光眼為例，典型的視野缺損常從周邊慢慢往中心發展，早期幾乎無症狀不易被察覺，疾病趁此時無聲無息緩速發展，造成不可逆的視神經損傷，最終導致永久性視野或視力喪失，青光眼常被稱為「無聲視力殺手」！

林佳蓁表示，青光眼風險因子包含年齡、高眼壓、家族史、高度近視或遠視、長期使用類固醇等。其中，眼壓高雖是重要風險因子，卻不是診斷條件，因為即使眼壓介於正常值，若視神經無法承受眼內壓而受損，甚至視野缺損，仍會被診斷為青光眼。

近幾年來，許多高度近視者接受雷射手術，因雷射手術會使眼角膜變薄，術後經角膜量測到的眼壓易偏低，使得眼內壓被低估。這時，完整的評估，包括角膜厚度量測、視神經掃描、視野檢查，都十分重要！

林醫師說，據衛福部食藥署建議，40歲以上成年人每年應至少做1次青光眼相關評估，特別提醒像陳先生這類有高度近視、家族病史等風險因子的高危險群，更應提高警覺，及早接受詳細檢查。

台南市立安南醫院眼科醫師林佳蓁指青光眼是常見且不可逆的眼疾，又被稱為無聲的視力殺手。（安南醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法