潛伏結核感染檢驗與治療 疾管署宣布擴及藥癮者

疾管署與南投縣衛生局、南投醫院及草屯療養院共同啟動「替代治療者潛伏結核感染檢驗與治療前驅計畫」。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕結核病人接觸者可能成為潛伏結核感染（LTBI），尤其藥癮者的陽性率高於一般接觸者，因此衛福部疾管署今（15日）宣布與南投縣衛生局及衛福部南投醫院、草屯療養院合作，將LTBI檢驗與治療服務擴展至因藥癮接受替代治療的民眾。

根據疾管署資料，LTBI是人體感染結核菌尚未發病成結核病的狀態，沒有症狀也還不會傳染。不過，結核病潛伏期長達終生，但研究顯示，LTBI檢驗陽性者接受治療，可高達9成以上的保護力，避免發病成為結核病。

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疾管署副署長曾淑慧表示，我國結核病發生率由2005年的1萬6472人、每10萬人口73人，逐年下降至2023年的6584人、每10萬人口28人，為加速達成2035年消除結核目標，2008年起推動LTBI檢驗與治療計畫，由結核病接觸者優先執行。

此計畫2017年起逐步擴大推動至山地原鄉、長照機構住民與工作人員、矯正機關收容人與工作人員、來自結核病高負擔國家的新住民，以及風險較高的共病族群，包含愛滋感染者、洗腎病人、慢性阻塞性肺病、免疫不佳者等。去年約近1萬2000人接受LTBI治療，有效避免1100人結核病發病。

疾管署長莊人祥今日進一步與南投縣衛生局長陳南松、衛福部南投醫院院長洪弘昌、衛福部草屯療養院長藍祚鴻，宣布共同啟動「替代治療者潛伏結核感染（LTBI）檢驗與治療前驅計畫」，創全國之先，為因藥癮來接受替代治療的民眾全面提供LTBI檢驗與治療服務。

莊人祥表示，南投醫院及草屯療養院曾積極參與藥癮愛滋減害計畫，為成功控制我國藥癮愛滋疫情付出心力，現在則是為2035年消除結核共同努力，為公衛福祉的付出與支持值得敬佩；同時也特別感謝南投縣衛生局對於此次前驅計畫的大力協助，提供醫院端必要資源及相關教育訓練與教材、協力關懷員服務與個案追蹤管理，共同維護社區健康。

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