妥瑞症不是心理疾病！醫師示警1勿碰 90％恐加重病情

聯新國際醫院小兒科主任薛常威（左）等人出席「I＇m Fine妥瑞電影日」活動。（聯新國際醫院提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕「妥瑞症不是心理或精神疾病，而是發生在兒童青少年的一種慢性神經生理疾病，會有一個自然的病程，請給予正確觀念，不要因此歧視他們！」桃園市聯新國際醫院小兒科主任薛常威表示，常有人誤解妥瑞症學童不自主發出大叫、罵髒話，把他們當成精神病患，「這是錯誤的！根據醫學期刊報告，妥瑞症是腦神經系統發展疾病，除了藥物能減輕病情，最好治療是陪伴、包容、體諒，把他們當成正常人看待。」

薛常威呼籲，家中若有妥瑞症孩子，請忽視他的抽動，越制止他反而越嚴重，特別是「90％患者若沉迷手機、平板，會加重病情」，而除了藥物控制外，關心陪伴，多陪孩子運動消磨精力，也是減緩病情好方法。

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研究妥瑞症多年、臨床超過20年的薛常威坦言，妥瑞症學童最大困擾並非疾病本身，而是周遭同學、親友異樣眼光，「這些團體壓力恐怕才是造成妥瑞症學童無法走出困境主因，甚至導致嚴重的負面障礙。」

薛常威說，妥瑞症是一種慢性神經生理疾病，主因是腦神經系統多巴胺的高反應性，大部分於4至6歲開始出現症狀，不自主眨眼、做鬼臉、搖頭、清喉嚨發出怪聲音等，嚴重甚至會大叫、罵髒話，一般在青春期過後症狀會緩解，甚至完全消除。通常可透過運動發洩多餘的體力，70％的患者對藥物治療反應良好，「並不是什麼嚴重病症，家長不必過度憂慮」。

話雖如此，但妥瑞症學童在安靜公共場合或課堂上，有時會難以自制，會去碰同學身體，「摸一下、抓一下，因為他覺得你身體癢，所以幫你抓。」「在人多、密閉且需要安靜的環境，特別感到害怕，容易叫出聲來」；薛常威為讓大眾認識妥瑞症，帶給更多人正確觀念，與社團法人桃園市基督教女青年會（YWCA）協辦電影欣賞會，邀請妥瑞家庭一起來觀賞電影。

薛常威提到，治療過許多妥瑞症學童，也不少較為嚴重案例。曾經有位就讀國一的男生，常不自主大叫、自傷，嚴重影響同學上課，老師只好請他回家，一段時間病情較好了，返回課堂，又再度復發，如此反覆一年，飽受歧視壓力，身心俱疲的他，甚至出現生負面想法。經醫師與家長細心照護下，終於走出困境，原本功課一度吊車尾，今年會考也順利考上理想學校。

聯新國際醫院小兒科主任薛常威呼籲，妥瑞症是兒童青少年的神經發展疾患，應給予正確觀念，包容對待。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院與社團法人桃園市基督教女青年會（YWCA）協辦「I＇m Fine妥瑞電影日」活動，圖右1為薛常威、右2為聯新文化基金會執行長謝彰文。（聯新國際醫院提供）

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