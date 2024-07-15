28歲南科工程師不菸不酒 體檢驚見脂肪肝

陳季杏醫師表示，脂肪肝可說是代謝症候群在肝臟的表現。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕28歲的南科工程師，平時無任何身體不適，無菸酒也沒有服用中草藥的習慣，但工作繁忙，三餐外食又缺乏運動，體重逐漸上升，身高175公分，體重85公斤，BMI為27.7kg/m2，在公司體檢時，意外發現肝指數偏高（AST/ALT：69/86），超音波檢查顯示重度脂肪肝，至奇美醫療財團法人奇美醫院胃腸肝膽科求診後，確診為代謝性脂肪肝病，經醫師建議改變飲食習慣，避免高糖分手搖飲及油炸食物，多吃蔬果，每週並進行5天的中強度運動，每次至少半小時，3個月下來，體重減少5公斤，肝指數也逐漸下降，脂肪肝從重度改善為中度。

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師陳季杏表示，脂肪肝的定義是指肝臟細胞內堆積了以脂肪為主的空泡（主要為三酸甘油脂），脂肪含量超過全肝臟重量的5%。隨著國人飲食西化，脂肪肝和代謝症候群的病人比例也逐漸增加，且有年輕化趨勢，脂肪肝若未及時改善，時間一長，可能導致脂肪肝炎，甚至引發為肝硬化及肝癌等併發症，對肝臟造成嚴重傷害，不可輕忽。有研究指出，台灣的脂肪肝盛行率約為33.3%，在亞洲，每1000個脂肪肝患者中，一年約有5.3人會死亡。

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根據衛生福利部去年的統計資料，肝癌約有8成為病毒性B、C型肝炎引起，另外2成則是脂肪肝引起。陳季杏指出，脂肪肝可以說是代謝症候群在肝臟的表現，脂肪肝目前並無特效藥物，可以由生活型態層面來改變，最重要的是飲食控制、運動、減重，飲食上少油、少鹽、少糖、多纖維，每天並至少進行30分鐘的中強度運動，如游泳、快走、慢跑、騎腳踏車等，限酒也是健康生活的一部分。

減重則不只是減體重，更要減脂肪，應以每週減重約0.5至1公斤，半年內減輕原體重之10%為原則，不可快速減重，否則會造成不良的新陳代謝變化，反而使脂肪肝更嚴重。

響應7月28日世界肝炎日，奇美醫院於7月15日至31日舉辦「愛心肝」B、C型肝炎篩檢活動，符合B、C型肝炎篩檢條件者，只要參加篩檢，免掛號費，並可搭配成人預防保健加值方案或五癌篩檢同時進行，完成篩檢後可依篩檢項目數量兌換摸彩券，獎品包括氣炸鍋、果汁機、電烤盤等。

奇美醫院陳季杏醫師提醒，千萬別輕忽脂肪肝，長期未改善，小心肝硬化、肝癌找上身。（記者劉婉君攝）

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