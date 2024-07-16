健康網》玉米「百百種」 愛吃哪一種？ 超甜又耐放選「它」

農業部指出，白或黑糯玉米：果穗生長至糊熟期，籽粒壓會破，但無汁液噴出，胚乳呈糊狀，呈現糯性；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣的玉米種類又多又好吃，還分成白、黃、黑三個顏色。農業部在臉書專頁發文表示，玉米不只分三色，還分為超甜玉米與普通白玉米。台南22號白玉米為目前市面上販售的烤玉米，和蒸煮玉米主要品種；而台南26號甜玉米含糖量高，食味品質佳且耐貯藏。另外提醒，玉米宜盡速煮食，風味較佳。如需儲存，應以塑膠袋包裝，避免脫水，存放於冰箱冷藏室內，以不超過7天為宜。

挑選玉米報你知

超甜玉米與普通白玉米：果穗生長至乳熟期，花絲轉乾扁、黃褐色，且果穗頂端三角形位置摸起來軟軟的。此時果穗苞葉鮮綠，籽粒飽滿，晶瑩亮麗，未凹陷脫水，為品質最佳時期。

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白或黑糯玉米：果穗生長至糊熟期，籽粒壓會破，但無汁液噴出，胚乳呈糊狀，呈現糯性（如為糯玉米，則果穗籽粒外觀約有2/3已轉為紅或黑紫色時）。此时為糯玉米的最適當採收期，烹煮後籽粒帶有Q黏的特性，食用品質最佳。

白色玉米

●甜玉米—白龍王

白色甜玉米，株高約為160-165公分，穗位高45-50公分，果穗長度為18-20公分，甜度可達16-17度。

●白糯玉米—台農6號

糯質玉米，中早熟，高產且抗倒伏性強，果型粗長、穗行整齊、口感黏Q，適合炭烤或水煮。

●白玉米—台南22號

適應性佳且食用風味良好，推出後廣受農友喜愛，為目前市面上販售的烤玉米和蒸煮玉米的主要品種。

甜玉米—台南26號為耐熱超甜玉米，抗葉斑病及銹病。適合有機栽培。含糖量高、食味品質佳且耐貯藏；示意圖。（圖取自photoAC）

黃色玉米

●甜玉米—夏強

黃色甜玉米，中南部適合栽培。株高約為180-190公分，穗位高50-60公分，果穗長度為17-18公分，甜度可達16-17度。

●硬質玉米—台農7號

生長勢強健，中早熟，具有每公頃8-10公噸。高產潛能、抗倒伏、抗南方型銹病等好管理的特性，適合輪作制度及機械收穫。主要作為飼料、食品加工或製成玉米片粉等用途。

●青割玉米—台農8號

可做為青芻料（主要用於餵養反芻動物）。為適口性佳且營養價值頗高的芻料，故有「芻料之王」之稱。葉片保綠期長，田間自然環境下無銹病病徵發生。不論水煮、炭烤食用，或脫粒炒菜均適合！

●甜玉米—佳穗9號

黃色甜玉米，植株生長強健，株高約為200-210公分，穗位高75-80公分，果穗長度為20-22公分，甜度可達15-16度。

●甜玉米—台南26號

為耐熱超甜玉米，抗葉斑病及銹病。適合有機栽培，在不同的栽培環境都有穩定的表現，四季均可種植。含糖量高、食味品質佳且耐貯藏。

黑色玉米

●黑糯玉米—台農5號

植株外觀及果穗整齊，籽粒大、果皮薄、色澤鮮麗、香Q好吃、微甜。

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