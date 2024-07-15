健康網》小孩喝運動飲料補水？ 「2情況」才要 否則害蛀牙又胖

醫師提到，一般日常休閒的運動強度，多無劇烈至需即時補充能量程度，此時補充，反倒會使運動飲料中的糖分成多餘熱量來源，增加肥胖風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子運動完難免想來點冷飲消暑，這時家長們準備市售的運動飲料，是合適的選擇嗎？禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，其實兒童多數日常休閒的運動強度並沒有很激烈，補充運動飲料，反倒害糖分成了多餘熱量來源，增加肥胖或蛀牙風險。建議當孩子進行持續1小時以上的運動，或是從事高強度的競技運動時，才考慮飲用運動飲料。

陳奕成在臉書粉專「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文指出，一般市面上販賣的運動飲料，成分主要是由糖分、電解質（鈉、鉀）和水，目的是確保身體可快速吸收，並補充水分，其中糖分也可提供即時能量補給，維持運動表現。

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不過，不建議孩子過度飲用！陳奕成強調，一般兒童日常休閒時的運動強度，大多沒有劇烈到需要即時補充能量的程度。在這種情況下，運動飲料中的糖分反倒成了多餘的熱量來源，增加肥胖或蛀牙風險。因此較建議孩子在進行持續超過一小時以上的運動，例如長跑；或是從事高強度的競技運動，像是籃球比賽時，才考慮用運動飲料做為水分及能量的補給。不然，一般運動強度，靠白開水就足以補充所需水分。

陳奕成提醒，正值夏日，小朋友在戶外從事體力活動或運動期間，出現脫水、中暑機會大大增加，應隨時提醒水分補充，利用4個簡單策略，包括：運動前、中、後都記得喝水，而不是口渴才喝水；在小朋友運動過程中，家長要提醒，每15到30分鐘休息並補充水分；若孩子不愛喝水時，嘗試在水壺中加片檸檬或是柳橙，增加風味；於運動結束後，喝牛奶補充水分及運動過程中流失的電解質和熱量，降低脫水危險。

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