痛到失眠！82歲老農長期勞動致頸椎嚴重退化 靠這「去疼」

陳阿公接受用頸椎減壓微創手術，放入人工椎間盤和脊椎椎體間的支架。（中醫大新竹附設醫院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕82歲的陳阿公務農一生，迄今還在種哈密瓜，但因長期勞動、導致脊椎退化，近來卻飽嚐肩頸痠麻痛以致無法安枕入眠。中國醫藥大學新竹附設醫院外科部長黃祥銘檢查後，確定阿公的頸椎退化，且生出骨刺壓到了神經，決定採健保給付的頸椎減壓微創手術，讓阿公術後總算可以好好躺下睡覺，神清氣爽後的阿公，為此開心地帶著自己種的哈密瓜回診，向黃祥銘致謝。

黃祥銘說，陳阿公所接受的頸椎減壓微創手術，以放入人工椎間盤和脊椎椎體間的支架來緩解他脊椎長期退化性跟骨刺壓迫神經的問題。這個手術本身是健保給付的，相關的醫療材料費用另可自費，但建議跟醫師討論才決定如何處理，後續阿公只要門診追蹤即可。

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陳阿公（中）長年務農加上年邁導致的脊椎退化，經中醫大新竹附醫外科部長黃祥銘（右）施以頸椎減壓微創手術後獲得充分改善，讓阿公及其家屬總算可以安睡，不再煩惱。（記者黃美珠攝）

黃祥銘說，阿公因為務農，這類的患者在長年對骨頭和脊椎大量受力下，造成脊椎退化的機率很高，輕者疼痛不適，嚴重的人會手麻、腳麻且無力，經醫師評估，就須進行減壓手術。

不過近年的臨床上發現，頸椎出現前述痠麻痛有年輕化趨勢，這跟大家過度使用3C產品有關，長期低頭造成頸椎角度改變，這樣很容易產生骨刺，甚至出現壓迫神經的問題。所以他提醒久坐者，除了坐姿要正確，也就是腰背挺直靠齊椅背，頭部重心不要超過身體或肚子，如此可讓脖子的重心會比較自然，長時間也比較不會造成退化。

此外，久坐的時間也要控制，原則上不超過1個小時，適時起身活動放鬆筋骨，對於延緩脊椎、頸椎的退化也是有幫助的。

中醫大新竹附醫外科部長黃祥銘手指處就是陳阿公頸椎出現退化性變異的所在。（記者黃美珠攝）

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