三重星兒暑期育樂營 啟發自閉症孩子多元興趣及天賦

新北自閉症服務協進會理事長劉郁純表示，自閉症孩子比較比較少有人際的互動，這次透過多元的課程，包含摸動物等，來啟發他們的身體、肢體的能力。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市自閉症服務協進會辦理的「星兒暑期育樂營」於今（15）日開跑。新北自閉症服務協進會理事長劉郁純表示，自閉症孩子比較比較少有人際的互動，這次透過多元的課程，包含園藝、觸摸動物、烹飪、音樂等，並結合志工1對1的陪伴，來啟發他們的身體、肢體的能力，也讓他們得到安全、不害怕。

新北市自閉症服務協進會理事長劉郁純指出，新北市自閉症協會成立至今已33年，今（2024）年舉辦的活動主要是讓家長有個喘息的機會，同時也讓自閉症孩子透過這2週的課程，可更多元的開發他們的潛能，並結合志工1對1的陪伴，用小班制的模式，可關注到每個孩子在活動中的各自需求，讓他們也能得到發展。

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新北市社會局副局長許秀能則表示，今年協會在7/15至7/19，及7/22至7/26辦理兩梯次的夏令營，針對小一到小三學童，雖然名額只有6位，但能透過多元活動，提供自閉症學童體驗團體生活、學習人際互動、激發學習潛能、發揮創意思維、建立自信心，也讓家長有適時的喘息空間，幫助他們紓壓，進而增加家長之後的照顧能量，提升生活品質。

新北市社會局副局長許秀能（中間白色衣服）、新北自閉症服務協進會理事長劉郁純（右一）共同呼籲，透過星兒暑期育樂營，提供自閉症學童體驗團體生活、學習人際互動、激發學習潛能、發揮創意思維、建立自信心。（記者羅國嘉攝）

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