健康網》乳糖不耐者快看 燕麥奶不是唯一選擇！ 醫推「它」

醫師表示，因杏仁奶是植物奶，所以適合乳糖不耐症患者，而且還是低腹敏食物，也很適合腸躁症患者；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想喝拿鐵但又有乳糖不耐症怎麼辦？消化內科主治醫師朱家聲在粉專「朱家聲醫師 Dr. Chucs」發文分享，可把牛奶換成燕麥奶或杏仁奶，以240c.c.來看，牛奶的鈣質、蛋白質及熱量含量都很高，熱量約151大卡；燕麥奶是植物奶，不含乳糖，熱量約127大卡；而杏仁奶的熱量很低，約35大卡，且是低腹敏食物，適合腸躁症患者。而乳糖不耐症患者，適合喝杏仁奶及燕麥奶。

3奶熱量、蛋白質大比拚

●牛奶

朱家聲說，牛奶的鈣質含量較高，有助於骨骼健康，且蛋白質含量也高：每240c.c.有約7克的蛋白質。不過，牛奶的熱量也高，每240c.c.的全脂牛奶，所含熱量大約151大卡。而牛奶含有乳糖，乳糖不耐症患者並不太適合喝牛奶。

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●燕麥奶

朱家聲表示，燕麥奶可說是乳糖不耐症患者的福音，因為是植物奶，不含乳糖。不過，燕麥奶的蛋白質含量比不過牛奶（動物奶），每240c.c的燕麥奶，大約只有1.29克的蛋白質。且因燕麥奶屬於全穀類，它的碳水化合物（糖）含量很高，所以每240c.c的燕麥奶，熱量大約有127大卡，並不是很低。

●杏仁奶

朱家聲提到，杏仁奶熱量很低，每240c.c的杏仁奶大約只有35大卡的熱量，它的蛋白質含量也比動物奶低，每240c.c大約有1.5克的蛋白質。不過它含有豐富的纖維、維生素E、鈣質等，營養成分蠻多的。因杏仁奶是植物奶，所以適合乳糖不耐症患者，而且還是低腹敏食物，也很適合腸躁症患者。

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