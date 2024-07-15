健康網》日「最強綠葉」心臟衰竭逝 患者應維持規律生活

日本最佳綠葉演員中村靖日驚傳驟逝。（翻攝自X）

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日本最強綠葉男星中村靖日 急性心臟衰竭驟逝享年51歲

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在日本有「最強綠葉」之稱，在《極度不妥》、《金田一少年事件簿》等知名影劇出現的男演員中村靖日近日傳出因急性心臟衰竭過世，享年51歲。三軍總醫院衛教資料提醒，有相關困擾的患者應低鹽低油脂飲食，維持規律生活，且應按時服藥與回診。

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據報導，中村靖日出道已有27年，參與演出的戲劇高達130部，也曾主演入選過坎城國際電影節評論家週的電影《A Stranger of Mine》。然近日經紀公司在X（Twitter）上公布其死訊，死因為急性心臟衰竭。

中村靖日本月10四因急性心臟衰竭去世，享年51歲。（翻攝自X）

三軍總醫院衛教資料說明，心臟衰竭的常見症狀，有咳嗽及喘、疲倦及軟弱無力、呼吸困難、端坐呼吸及夜間陣發性呼吸困難、食慾不振、噁心、四肢冰冷、下肢水腫、體重上升、嚴重者會有腹水及黃疸。

三軍總醫院表示，心臟衰竭依照紐約心臟協會標準委員會（NYHA）按功能性分類可分為四級：

●第一級：身體活動不受限制，普通的身體活動不會引起過度疲倦、心悸、呼吸困難或心絞痛。

●第二級：身體活動輕度受限制，可以從事日常活動（如爬樓梯、掃地）；若作劇烈運動，就會感覺呼吸困難、疲倦、胸悶或心絞痛。

●第三級：身體活動明顯受限制，休息時會緩解，但是從事日常的輕微活動（例如行走樓梯、掃地、刷牙）也會導致倦、心悸、胸悶或心絞痛。

●第四級：執行任何身體活動都會不舒服，甚至躺在床上或站著不動時，也會感覺呼吸困難、疲倦、胸悶或心絞痛。

治療方式共有6種：

●毛地黃藥物：可增強心臟的收縮力，服藥期間須注意有無中毒情形。（食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、疲倦、嗜睡、焦慮、不安、心律不整、心跳過快或過慢）。

●利尿劑：促進水份的排泄。

●血管擴張劑：使靜脈血管及末梢小動脈擴張，減少心臟回流血量。

●給予氧氣使用。

●使用血管擴張劑的藥物治療：擴張週邊血管，以減輕心臟的負擔。

●用血管緊縮素轉化抑制劑如 Captopril、Cilazapril：可以擴張週邊血管阻力，減少心臟的負擔，減少水份的積留。

三軍總醫院提醒，患者應配合低鹽低油脂飲食，保持規律的生活，維持愉快的心情，遠離興奮、緊張的情況，以免增加心臟負擔。出院之後應按時服藥及回診。

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