健康網》高溫狂運動當心橫紋肌溶解 尿液變色、痠痛是警訊

醫師指出，橫紋肌溶解症主要症狀包括肌肉劇痛、尿液變色、肌紅蛋白尿等；圖為情境照。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎夏高溫，部分民眾喜歡趁此時到戶外動一動，順便曬曬太陽。不過板橋原力診所復健科醫師王竣平提醒，在高溫下進行高強度運動，會導致身體大量出汗，從而增加患上橫紋肌溶解症的風險。主要症狀包括肌肉劇痛、尿液變色、肌紅蛋白尿等。如果不及時處理，可能導致腎功能衰竭、心臟問題等嚴重後果。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」發文表示，橫紋肌溶解症是一種由於肌肉細胞破壞，而釋放出肌紅蛋白，進入血液中的疾病。在高溫下運動，容易引起身體脫水和電解質失衡，使得肌肉更容易受損，增加橫紋肌溶解症發生的機率。

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在夏天高溫下，運動者患上橫紋肌溶解症的風險更高，如果沒有注意多喝水、過度運動或是已經覺得身體不適的情況下，還進行運動就更危險了。

注意身體警訊 適度運動、補水

●補水：運動前、運動中和運動後，都應該充分補水，避免脫水和電解質失衡。另外，也可以多喝含有電解質的運動飲料，更能補充身體所需的電解質。

●適度運動：避免過度運動或長時間高強度運動，特別是如果氣溫很高，更要控制運動量。請一定要記得，適度休息，和控制運動量，才能常保青山在。

●注意身體信號：注意身體的信號，如肌肉疲勞、頭暈、心跳加快等，及時停止運動並休息。

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