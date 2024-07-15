健康網》運動增肌吃「白胺酸」！ 12種飲食1次看

營養師表示，富含白胺酸的食物如鮭魚，搭配富含維生素B6的食物如綠花椰菜，有助於蛋白質吸收；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動可以降低脂肪，增加體內肌肉量，藉此減少許多文明病發生。營養師劉怡里指出，運動後，想要提升肌肉量，補充支鏈胺基酸很重要，其中以「白胺酸」最能有效幫助肌肉合成，推薦12種富含白胺酸的食物：低脂起司、鮭魚、火雞肉、黑豆、鮪魚生魚片、牛腱、毛豆、虱目魚、豬里肌、南瓜子、小卷、雞胸。

劉怡里於臉書粉專「劉怡里 營養師」發文指出，當我們遇到肥胖、三高甚至癌症預防等問題時，除了飲食建議，也會安排運動來改善。而運動後，想要提升肌肉量，補充支鏈胺基酸很重要，可以攝取如白胺酸、異白胺酸、纈胺酸等。

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飲食4注意 搭「B6」強化蛋白質吸收

●白胺酸豐富的食材再搭配好的澱粉，例如：地瓜、馬鈴薯、南瓜、全麥土司、燕麥、薏仁等，可以有效增肌減脂。

●運動後30分鐘到1小時內攝取富含白胺酸食物，可以增加較多的肌肉量。

●白胺酸食物可以均衡分配在三餐，提高身體肌肉的合成速率。

●搭配維生素B6的食物，有助於蛋白質的吸收。例如：魚類、大蒜、綠花椰菜、葵瓜子、香蕉。

劉怡里表示，持續規律的運動才對身體有益處，所以遵守「運動531的原則」，1週運動5天，每次30分鐘，心跳達100下。運動後才能享受美食又健康。

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