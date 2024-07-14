健康網》ICU「重裝」搶救敗血性休克 醫籲珍惜台灣醫療

醫師指出，患者症狀嚴重，併發多重器官衰竭、心肌病變等，還有急性呼吸窘迫症候群，便提供100%純氧氣；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年輕越南籍男移工，工作發生車禍導致腸穿孔，雖然緊急手術修補腸子和止血，但因糞便滲漏到腹腔內引發嚴重感染，造成敗血性休克，合併急性呼吸窘迫症候群、多重器官衰竭等多項嚴重症狀。加護病房押下所有重「裝備」、藥物治療，所幸患者的狀況趨於穩定，不用再洗腎、心肺功能也逐漸恢復，可以移除呼吸管。2週的醫療費用，經健保補助，只需要負擔約十分之一的費用，讓醫師呼籲要珍惜台灣醫療人員及資源。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文分享個案指出，這名年輕越籍移工因敗血性休克，需要使用非常高劑量的兩線升壓劑。而且併發多重器官衰竭，彌漫性凝血異常、心肌病變，狀況需要洗腎，還有急性呼吸窘迫症候群，便提供100%純氧氣。

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陳志金表示，第一天見到患者，就覺得應該很難存活，想到他自己一個人來台灣工作，家中還有老小，就催仲介公司趕快安排家人過來。

依照常規，陳志金與醫療團隊第一時間就把ICU所有的重裝備「武器」、藥物都押下去了，所幸患者情況穩定下來。於是在準備移除呼吸管之前，先進行「考試」，測試用力深吸氣、吐氣，患者卻無法配合，讓陳志金擔心可能是因為曾經缺氧、血壓太低，對腦部造成了影響。

後來，患者太太終於在他拔管前趕來，夫妻互動良好，也讓醫療團隊放下心中大石頭，恍然大悟原來他只是「語言不通」，不是腦部受損。

隨著患者狀況穩定，即將轉到一般病房，陳志金詢問專科護理師得知，患者2週醫療費用經健保補助，部分負擔總共6萬元，假設以全自費計算，共需80多萬元。陳志金表示，即使是全自費的80幾萬，以患者這兩週所接受的「ICU重裝備」醫療來說，已經是世界上少有的便宜。更何況，有健保補助，只需要負擔十分之一的醫療費用。

陳志金說，只有在台灣工作，才能享有品質這麼好、這麼方便、這麼便宜的醫療，挽救生命無價，很高興能挽救一條生命和一個家庭的支柱。只是，看看醫療團隊的付出、無時無刻所承受的高壓，再看看這個不成比例的收費，讓他不禁有點傷感，盼望大家能夠健健康康，也要好好的珍惜台灣健保及醫療人員。

貼文一出，引發不少網民熱議：「請好好珍惜台灣的醫療和無敵」、「台灣的醫療真的又好又便宜，請大家好好珍惜」、「感恩台灣的醫護人員無私奉獻，也要感恩台灣的健保造福在台灣的人民！」等。

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