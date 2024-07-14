健康網》3C藍光奪走青春？ 醫：別擔心！比起傷膚更要注意它

醫師強調，不用太擔心滑手機會影響皮膚，反倒更應注意藍光對眼睛健康的影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人手機等3C產品不離手，少了它們彷彿世界末日般，十分難受，但聽說3C藍光會傷害皮膚？漫雲思境診所院長王佑鑫表示，有研究顯示藍光確實會影響皮膚健康，不過強度是關鍵因素，手機藍光曝曬量算低，所以不用過度擔心傷皮膚，反倒應該更注意眼睛健康。

王佑鑫在臉書專頁「皮膚專科 王佑鑫醫師」發文指出，確實有研究顯示，藍光會影響皮膚健康，產生色素、膠原蛋白提早老化等問題發生，不過，若是特別針對手機藍光時，其實不用那麼擔心！因為強度是關鍵因素，戶外太陽光強度是手機藍光1000倍以上，就算是每天滑手機8小時，曝曬量其實還是算蠻低的，所以不用太擔心，滑手機會影響皮膚，反倒更應注意藍光對眼睛健康的影響！

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護眼6招 遠離近視

該如何保護眼睛，國健署提醒，「多戶外活動」及「不要長時間近距離用眼」是預防近視及近有效控制度數的2大絕招！因此提供護眼6招，預防近視，以及有效控制近視度數。

●每日戶外活動2-3小時以上。

●未滿2歲兒童避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。

●用眼30分鐘，休息10分鐘，看書保持35-45公分距離。

●讀書光線要充足，坐姿要正確。

●均衡飲食，天天五蔬果。

●每年定期1-2次檢查視力。

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