柳奇首例水中生產 醫護團隊記錄感動

柳營奇美醫院完成首例水中生產，羅姓產婦主動提出，在先生陪同下順利生產，醫護、助產師協助記錄拍攝水中生產過程。（柳營奇美醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕柳營奇美醫院完成首例「水中生產」，羅姓產婦主動提出，在先生陪同下順利生產，醫護、助產師協助記錄拍攝水中生產過程，大家都沉浸在迎接新生命的喜悅與溫馨。

國外行之有年的「水中分娩」，在台灣醫院體制盛行率不高。柳營奇美醫院婦產部長謝俊吉為羅女的主治醫生，他說，柳營奇美醫院產房工作人員自2021年起就同時具有助產師與護理師雙重醫事人員身分，以提供溪北地區產婦更周全性的生產照護服務。在近年「順勢生產」的興起下，院內今年開始讓產婦可自行決定生產的方式及減少醫療介入。羅女士選擇順勢生產中的「水中生產」，是一種在溫水中產下胎兒的分娩方式，利用水的浮力、阻力和水溫控制，讓產婦在生產時能夠隨意改變姿勢，且生產施力也比較輕鬆，可減緩胎兒出生時對產婦造成的影響。

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產房護理長柯雅芳說，羅女士在產檢時與婦產科醫護人員及助產師充分討論，並透過決策分享過程，瞭解生產風險及效益後，主動提出水中生產需求。所謂水中生產是當產婦進入第一、第二產程時浸在水中完成生產，在過程中可以淋浴、沖水，藉此達到舒壓減痛，醫療團隊也會定時檢測胎心音變化，確保胎兒安全。第三產程後，產婦就會移出水面至病床上，後由醫師處理胎盤及檢查產道是否受傷及產後會陰的照護。

護理部長蕭素秋部長表示，選擇水中生產的羅女士是位充滿自信及勇敢的女性，為因應放置生產用的水池，特別為羅女士預備寬敞舒適的待產室，最後在團隊通力合作下，產婦不打催生、不打無痛，順應身體感覺順利完成柳營奇美醫院產婦水中生產的首例。

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