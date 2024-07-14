宏恩醫院病友組「願子樂團」受邀演出獲滿堂彩 展現音樂治療成效

願子樂團表演非洲鼓，獲得滿堂彩。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中宏恩醫院龍安分院與宏恩基金會附設「喜願家園」病友組成的願子樂團，是全台少見由身心障礙病友組成的樂團，台中宏恩醫院總院長吳子鈞說，宏恩醫療團隊培訓病友生活自理、有一技之長，透過音樂藝術的表演等，讓病友走入社區。

吳子鈞說，有一年除夕夜他偕同妻子林豐麗探視龍安分院留守的醫護，看到一名男病友沒回家圍爐，男病友告知「家裡的床早就被家人丟掉了！」盼望能有個「家」，夫婦倆決定籌建慢性療養機構「喜願家園」，經歷10年籌建，2014年在彰化芳苑興建，並在2018年營運，目前收治150名精神障礙、智能障礙者。

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願子樂團成員為宏恩醫療體系收治的精障及智障院友，聘請老師指導病況穩定的病友打擊樂、彈吉他、非洲鼓，讓病友從表演音樂中獲得肯定，並走入社區，也受邀公開演出，展現音樂治療的成效，參加多場表演，展現自信，近幾次更參加大型公開表演，有台中文心森林公園「金手悅愛相隨」假日音樂會，認真又精彩的表演，博得滿堂彩，讓團員更添自信。

吳子鈞說，願子樂團成立近5年，每個星期都有常態性訓練，其中一位原本是樂團的吉他手兼主唱，但日前有小中風，依舊很努力復健，堅持坐輪椅表演，令人感動，除了願子樂團，宏恩醫院也組成「羽你同行」羽毛球，培養院生運動習慣，過著和一般人相同的正常生活。

願子樂團成立5年，透過音樂治療與表演，讓病友走入社區。（記者蔡淑媛攝）

吳子鈞（中）帶隊願子樂團公開表演。（記者蔡淑媛攝）

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