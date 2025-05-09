健康網》清爽黃瓜不只餐桌配角 研究揭美肌、抗癌8大潛力

黃瓜不只是餐桌配角，近年越來越多科學營養師引述研究指出，黃瓜具備多項潛在保健功能，包含美肌、抗癌，幫助體重管理與血脂調節等。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生菜沙拉、便當配菜時常見到黃瓜的身影。營養師老辜於臉書粉專「老辜營養與科學」發文指出，黃瓜不只是餐桌配角，近年越來越多科學研究顯示，這項清脆蔬菜其實具備多項潛在保健功能，從美肌、抗癌，到幫助體重管理與血脂調節等，黃瓜的健康價值值得重新認識。

降血脂、抗老 黃瓜8大潛力

●肌膚保濕：研究顯示，黃瓜汁具有自由基清除能力，並能抑制與皮膚老化相關的酶，例如透明質酸酶和彈性蛋白酶。這些酶的活性降低，將有助於延緩皮膚過度老化，保持皮膚水分。

請繼續往下閱讀...

●皮膚水分與彈性：研究發現，含黃瓜萃取物的草本保濕劑，對皮膚的水分和彈性有正面幫助。單次塗抹於皮膚後，水分和彈性參數皆顯著增加。若持續使用3週後，同樣有進一步的提升效果。這些功效，可能與黃瓜富含鉀、維生素C、葉酸與高水分有關。

營養師引述研究表示，黃瓜萃取物的草本保濕劑，對皮膚的水分和彈性有正面幫助。單次塗抹於皮膚後，水分和彈性參數皆顯著增加；情境照。（圖取自freepik

●體重管理：黃瓜每100克僅含約15大卡，且富含膳食纖維約0.5公克，有助於增加飽足感。黃瓜的低熱量特性，幫助體重控制。

●抗發炎能力：經內皮細胞實驗中發現，黃瓜的水／乙醇萃取物，能減少由脂多醣（LPS）誘導的發炎反應。藉由黃瓜中的黃酮類，以及單寧等植化素，能中和自由基。還有，透過降低發炎性細胞激素的釋放，並提升了抗發炎因子的表現，最終可能減少慢性疾病的風險。

●抗氧化與鎮痛效果：黃瓜萃取物在動物實驗中，發現具有抗氧化與鎮痛效果。黃瓜萃取物，其自由基清除能力和鎮痛作用，可能與其所含的黃酮類和單寧有關。

●抗癌潛力：黃瓜的甲醇和丙酮萃取物，分別在乳癌（MCF-7）和子宮頸癌（HeLa）細胞株中，發現具有對抗癌細胞的能力，顯示了黃瓜可能具有抗癌活性。

●多種生物活性化合物：目前，黃瓜有多種生物活性化合物，皆被廣泛討論。這些成分，被實證科學認為具有潛在的保健作用。例如抗氧化、抗發炎、抗癌或其他生理活性。

●血脂調節的能力：黃瓜籽含有植物固醇（phytosterols），有助於降低小腸對膽固醇的吸收，是天然的植物性降脂好物。

在一項隨機雙盲的臨床研究中，發現黃瓜籽萃取物對輕度高脂血症成人患者，具有血脂調節的能力。持續服用6週後，相較於安慰劑組，參與者每日服用500毫克的黃瓜籽萃取物，在特定指標，包含總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、三酸甘油脂（TG）、高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）、身體質量指數（BMI）皆有顯著改善。

受疾病所困 食療先諮詢醫師、營養師

老辜總結，黃瓜不是配角，它還有許多潛在生理功效，等待實證科學的發現。而目前黃瓜對疾病的食療效果，他認為還需要更多研究支持，以及多觀點的探討。因此，有疾病困擾者，還是需要由醫師與營養師，經評估給予更適合的個人建議。也別忘了，合適的劑量與份量，永遠是食物攝取的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法