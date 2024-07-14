健康網》你也愛吸貓吸狗？日專家：恐染多種傳染病

不少人熱愛吸貓，或是與可愛的狗狗玩；然這樣可能感染病菌或寄生蟲。圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現在不少人會養貓與狗，飼主們更喜歡貓與狗身上的特殊香味，「吸貓」、「撸狗」等行為更是天天都要做，相當療癒。但專家認為，病菌可能透過寵物的分泌物，經過黏膜組織進入人體，可能感染皮癬菌、巴氏桿菌等。

日媒《東洋經濟》報導，北海道大學獸醫學研究院公共衛生學（大学院獣医学研究院衛生学分野公衆衛生学教室）教授苅和宏明表示，寵物身上的分泌物可能透過鼻腔黏膜組織進入人體，提高病原體侵襲飼主之風險。較常見的有：皮癬菌、巴氏桿菌、貓抓病、蛔蟲病與弓形蟲病；另外部分人可能有過敏反應。

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而苅和宏明提醒，兒童、年長者、免疫系統不全者以及慢性病患，可能較容易發生人畜共通傳染病。若察覺有症狀，建議回想是否有接觸過寵物，並告訴醫師。

●皮癬菌症：一種名為皮癬菌的真菌可能引起皮癬菌症，接觸受感染的狗貓兔子倉鼠即可傳染，在雨季或夏季較常見。感染時，受影響的區域會有環狀皮疹，會相當癢。若是頭皮受到感染，容易出現圓形禿的症狀。皮膚科醫師通常會開立抗真菌軟膏或口服藥物。

●巴氏桿菌病：巴氏桿菌主要存活在狗與貓的口腔中。除了用口餵食動物以及舔牠的臉以外，若被狗、貓咬傷或抓傷，有可能感染。「吸貓狗可能會讓不喜歡被接觸的貓狗生氣，進而咬傷或抓傷人類。」

巴氏桿菌病將在傷口迅速出現腫脹與疼痛等症狀。若傷口腫脹，須立刻就醫，嚴重恐引發敗血症。

●貓抓病：由韓瑟勒巴通氏菌引發，多數情況可能被免疫系統清除，但少數情形下可能引發發燒、頭痛、疲勞與淋巴結腫大，並持續數月。

●蛔蟲病、弓蟲症：兩者皆由寄生蟲感染，經過貓狗排泄物入侵人體。寄生蟲可能寄生在臀部附近，飼主接觸到即可能感染。

●過敏反應：除了傳染病，也可能引發打噴嚏、流鼻水等過敏症狀，甚至引發氣喘。

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