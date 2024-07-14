健康網》一邊鼻孔通？ 醫：不是鼻塞！看懂「鼻週期」冷知識

醫師提到，鼻子透過鼻腔內兩側的鼻甲黏膜自發性的充血、去充血週期，協助鼻子運作，因此會出現單側鼻塞現象；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您有注意過，睡覺右側躺時，有時右邊鼻子會塞住；左側躺就有時就會左邊鼻塞？陳世璽提及，這是鼻週期（nasal cycle）造成的現象，鼻子透過鼻腔內兩側的鼻甲黏膜自發性的充血、去充血週期，協助鼻子運作。側躺時，較下方那側鼻甲充血較明顯，而容易鼻塞，而出現右側躺就右邊鼻塞，左側躺就左邊鼻塞的狀況。

鼻週期協調兩邊鼻孔交替變化

陳世璽在臉書專頁「耳鼻喉科 陳世璽醫師」發文分享，鼻子呼吸時，兩邊的氣流大多都是不一樣的，可以試著將手背放在鼻孔前呼氣看看？針對此現象，1895年德國醫師Richard Kayser提出鼻週期現象，，讓兩邊鼻孔隨時保持著一邊較暢通、一邊較阻塞的狀態，透過30分鐘到6小時會循環一次，約70%健康成人會出現，維持鼻子重要的生理功能。

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為什麼要有鼻週期？陳世璽進一步解釋，鼻子有重要的呼吸、保護、嗅覺3大生理功能，透過鼻週期可更好地協助鼻子進行這些功能。最簡單的概念就是透過兩邊交替的變化，一邊鼻腔執行功能時，另外一邊可適度休息，節省能量。

陳世璽提及，當氣味時，需要透過鼻腔上方的嗅神經，與空氣中的氣味分子結合，再轉化成嗅覺。若兩邊氣流不等大，便能讓氣味分子以不同速度進入鼻腔，以辨識更多不同的氣味；若長時間暴露在同一氣味分子下，會使嗅覺鈍化，因此鼻週期可透過交替調節氣流大小，讓兩邊嗅神經交替休息，維持嗅覺的敏銳度。

側躺方向多決定鼻塞方向

鼻週期會在躺下睡覺時更加明顯！陳世璽透露，平躺時，因重力的關係，鼻甲的黏膜下靜脈叢會比直立時來的充血，因此兩邊鼻子會變得比較塞，此時鼻週期的存在就會變得更加明顯。側躺時，較下方那側鼻甲充血較明顯，因此那側容易鼻塞，而出現右側躺就右邊鼻塞，左側躺就左邊鼻塞的狀況。當右側躺時，右側會比較鼻塞，若此時鼻週期正好讓左邊鼻甲黏膜充血，就會變成兩邊都鼻塞，此時就會不由自主地翻身，調節鼻子的通暢程度。

鼻週期不是真正的鼻塞，陳世璽提到，其屬正常生理現象，讓鼻子一邊氣流較大、一邊較小，而不是真正的鼻塞。另外，因鼻週期造成的現象是兩邊交替調節，會輪流塞來塞去，倘若是永遠都一邊塞到不行，影響到正常的生活，建議就醫檢查、治療。

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