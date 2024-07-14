骨鬆掰掰！科學家發現逆轉「骨」齡關鍵

告別骨質疏鬆，科學家發現促進骨骼生長的關鍵荷爾蒙；示意圖。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 據《每日科技網》（scitechdaily）11日報導，美國加州大學舊金山分校（UCSF）和加州大學戴維斯分校（UC Davis）的研究團隊發表了一項令人振奮的醫學突破：一種名為 CCN3 的全新荷爾蒙，經實驗證明能有效增強骨骼強度，為治療骨質疏鬆症和促進骨折癒合帶來新希望。這項研究更解開了長久以來醫學界的疑惑：為何哺乳期婦女在大量流失鈣質的情況下，依然能保持骨骼強健？

據報導，這項突破性的研究成果已發表於國際權威期刊《自然》（Nature）。研究團隊將這種新發現的荷爾蒙命名為 CCN3，又稱為母體腦部荷爾蒙（Maternal Brain Hormone，MBH）。實驗結果顯示，CCN3 能顯著增加小鼠的骨密度和骨骼強度。UCSF 的細胞分子藥理學教授霍莉·英格拉罕（Holly Ingraham）指出：「如果我們沒有研究雌性小鼠，這項發現可能會被完全忽略。這凸顯了在生物醫學研究中同時觀察雄性和雌性動物的重要性。」

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骨質疏鬆症是一種嚴重的骨骼疾病，全球有超過 2 億人飽受其苦，患者容易發生骨折。一般認為女性在更年期後，因為雌激素水平下降，更容易罹患骨質疏鬆症。然而，研究人員發現，儘管哺乳期婦女的雌激素水平同樣偏低，但她們發生骨質疏鬆症和骨折的風險卻遠低於預期，這顯示雌激素並非骨骼生長的唯一關鍵因素。

英格拉罕教授的團隊過去曾發現，阻斷雌性小鼠（而非雄性小鼠）大腦特定區域中的某種雌激素受體，會導致牠們的骨量大幅增加。當時他們便推測，血液中的某種荷爾蒙可能是促進骨骼生長的關鍵，而 CCN3 正是他們長期追蹤的目標。

更令人驚喜的是，CCN3 不僅能增加骨量，還能提高骨骼強度。UC Davis 的托馬斯·安布羅西（Thomas Ambrosi）博士解釋：「有些情況下，高度礦化的骨骼反而更容易斷裂。但我們測試發現，這些骨骼比平常要強得多。」

為了測試 CCN3 在骨折治療中的效果，研究人員開發了一種可以緩慢釋放 CCN3 的水凝膠貼片。實驗結果顯示，這種貼片能有效促進老年小鼠骨折部位的新骨形成，達到與年輕小鼠相似的癒合效果。

這項研究成果為骨質疏鬆症、骨折治療和其他骨骼相關疾病的治療開啟了全新可能性。研究團隊計畫深入探討 CCN3 的分子機制，以及其在人體中的應用潛力。

UCSF 內分泌科醫師科學家穆里爾·巴比（Muriel Babey）表示，他們希望進一步探索 CCN3 在臨床相關疾病中對骨骼代謝的影響。這項研究成果，未來可望應用於更年期後的女性、接受某些激素阻斷劑治療的乳癌倖存者、年輕的菁英女運動員，以及骨折後存活率較低的年長男性，造福廣大民眾。

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