健康網》蚵仔、生蠔搞不清？ 農業部「蚵」普：都是牡蠣

農業部指出，「蚵仔」、「生蠔」都是牡蠣，前者是台語俗稱，而後者指的是生鮮個體的生菌數有受到嚴格控管，符合生食標準的牡蠣；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕牡蠣營養豐富，素有「海中牛奶」美稱，閩南語叫牠「蚵仔」、西式餐廳端上的「生蠔」則是桌上佳餚，到底這些貝類是同一種生物嗎？農業部於臉書發文解惑，其實兩者都是牡蠣，「蚵仔」是它的台語俗稱，而「生蠔」指的是生鮮個體的生菌數有受到嚴格控管，符合生食標準的牡蠣。

農業部進一步指出，台灣常見葡萄牙牡蠣（俗名蚵仔）和囊牡蠣（俗名石蚵）2種，主要依據殼內邊緣的紋路加以分辨，葡萄牙牡蠣殼內平滑、囊牡蠣殼內側外緣則有看似拉鍊狀的小齒分布。

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另提醒，現買牡蠣建議當天食用完畢最新鮮；若無法當天料理，建議在攝氏4到5度的溫度冷藏貯存，盡快食用完畢。

農業部解析蚵仔、牡蠣、生蠔、石蚵差異。（圖擷取自農業部臉書）

「蚵仔」較少生食

農業部說明，牡蠣是一種營養價值非常高的水產品，含有大量的鋅、鐵及維他命B12，所以國外食用牡蠣多以生鮮為主。

台灣的養殖牡蠣，均為巨牡蠣屬的葡萄牙牡蠣，其體型較小，大多一年就可收成，遇到颱風或天災甚至要提早搶收。受限於台灣的生長水域，生菌數含量較高，通常不做為生食，而以蚵仔煎、蚵仔湯、烤蚵仔等方式食用。

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