健康網》活動身體永不嫌晚 國健署授高齡者適合3運動

國健署指出，高齡者運動能增加肌力、增進骨骼健康及預防跌倒；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳柏軒／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕覺得年紀太大、力不從心、這項運動跟自己的年紀不搭？國健署表示，其實對於所有高齡者來說，開始身體活動永遠不嫌晚！可以選擇結合有氧、肌力及平衡等，不同類型的運動，以增加肌力、增進骨骼健康及預防跌倒。

國健署在臉書提到，世界衛生組織（WHO）指出，高齡者每天都應該嘗試多動少坐，更建議高齡者每週至少有3天進行多面向運動訓練，無論是步行、毛巾健身操、爬樓梯都行，重要的是高齡者需根據自己的健康程度來選擇適當的活動類型與強度，並使用適合的個人防護裝備及安全環境，以減少受傷的風險。

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有氧運動

有氧運動指在持續⼀段時間內，以有節奏的方式進行活動，如步行、健走、慢跑、騎腳踏車、跳舞和游泳。

美國身體活動指南也指出，步⾏有許多好處，而且受傷的風險較低，因此建議高齡者，應考慮以步⾏作為最佳的有氧運動方式。

肌力運動

在活動時訓練肌肉群以提升或維持肌肉力量，像是舉重、使用毛巾進行健身操、爬樓梯和搬運重物等方式。

平衡運動

訓練肌肉群以提高身體平衡能力，例如：腳跟到腳趾的行走練習、30秒坐站姿訓練等方法加強背部、腹部和腿部的肌肉。

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