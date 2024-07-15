健康網》吃冰影響尿道健康？醫：血管收縮 恐釀細菌感染

醫師說，尿道炎的風險因人而異，有些人可能比其他人，更容易受到冰品刺激而引發尿道炎；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天就想要大口吃冰，但有人擔心，吃冰是否容易得尿道炎？好幸福泌尿科診所院長戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文表示，吃冰本身並不會直接導致尿道炎，但在某些情況下，冰品可能會影響尿道健康。像是冰品溫度低，可能造成尿道血管收縮，導致血液循環變差，增加細菌感染的風險。

吃冰影響尿道3因素

食物溫度問題：極冷的食物和飲料可能刺激尿道，對於尿道敏感的人可能會引起不適或發炎。冰品溫度低，可能造成尿道血管收縮，導致血液循環變差，增加細菌感染的風險。

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個人狀況：每個人對冷飲或冰品的耐受性不同，有些人可能更容易不舒服。尿道炎的風險因人而異，有些人可能比其他人，更容易受到冰品刺激而引發尿道炎。

便祕：便祕也跟尿道炎有關。吃冰品如果再加上水分攝取不足，就容易導致便秘問題。當大便在大腸積聚，膀胱也可能因此擴張，由於膀胱與肛門共用神經系統，當膀胱收縮時可能造成餘尿，進而增加細菌滋生的風險。

戴槐青表示，極冷的食物和飲料可能刺激尿道，對於尿道敏感的人可能會引起不適或發炎；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

預防尿道炎3方法

適量食用：最重要的當然就是別吃太多，適量食用冰品，避免過量攝取以減少對尿道的刺激。

注意身體反應：注意個人對冰品的反應，如果有不適應或過敏症狀，應避免食用。就像前面說的，有些人可能對冰品更為敏感，容易引起尿道炎等問題。

保持衛生多喝水：這是每次都要提醒的事情，要記得保持尿道周圍區域的清潔，定期清洗，有助於減少細菌感染的機會。特別是女性應該在上廁所後，從前往後擦拭，以避免細菌從肛門區域進入尿道。另外，多喝水有助於排尿，減少細菌在尿道滯留的機會。保持良好的水分平衡有益尿道健康，減少尿道感染的發生率。

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