健康網》不知不覺內中暑 日醫呼籲「累積型中暑」要小心

日本醫師木村隆譽提醒，近期日本熱浪頻傳，因幼童不善表達，須格外關注幼童健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕在7月底，日本多數地區進入「猛暑」，到了8月仍沒有止歇跡象。據《NHK》報導，8日關東到九州的氣溫將上升，最高可達攝氏35度以上，氣象廳預測，靜岡市可能創下38度高溫，琦玉縣甲府市、熊谷市、前橋市將達到37度。由於中暑風險極高，茨城縣、千葉縣等地已發出中暑警報。

日本媒體《TSK山陰中央電視台》採訪，木村清空診所（木村あおぞらクリニック）院長、醫師木村隆譽（木村隆誉）說明，近日需格外小心「累積型中暑」（蓄積型熱中症）。顧名思義，這樣的中暑是由於輕微脫水現象會在不知不覺中累積，導致中暑惡化。特別是老人與兒童，他們沒有感覺到症狀，或是沒能力告知身邊的人，很快就會倒下。

木村隆譽強調，口渴時已經脫水了，因此要多喝水與適當補充鹽分；有泡澡習慣的話，晚上泡澡時流點汗，有助體溫調節能力恢復。充足睡眠與健康飲食有助於預防中暑，同時需要格外小心老年人與幼童健康，多多與他們聊天，確定他們健康。

國健署表示，一般常見的熱傷害，包括：熱痙攣、熱衰竭、中暑等，其中又以中暑最為嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭，甚至死亡，而且死亡率超過30%。

如出現以下熱傷害的警訊，例如：體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、可提供添加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快的速度就醫。

