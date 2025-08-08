自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不知不覺內中暑 日醫呼籲「累積型中暑」要小心

2025/08/08 11:01

日本醫師木村隆譽提醒，近期日本熱浪頻傳，因幼童不善表達，須格外關注幼童健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

日本醫師木村隆譽提醒，近期日本熱浪頻傳，因幼童不善表達，須格外關注幼童健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在7月底，日本多數地區進入「猛暑」，到了8月仍沒有止歇跡象。據《NHK》報導，8日關東到九州的氣溫將上升，最高可達攝氏35度以上，氣象廳預測，靜岡市可能創下38度高溫，琦玉縣甲府市、熊谷市、前橋市將達到37度。由於中暑風險極高，茨城縣、千葉縣等地已發出中暑警報。

日本媒體《TSK山陰中央電視台》採訪，木村清空診所（木村あおぞらクリニック）院長、醫師木村隆譽（木村隆誉）說明，近日需格外小心「累積型中暑」（蓄積型熱中症）。顧名思義，這樣的中暑是由於輕微脫水現象會在不知不覺中累積，導致中暑惡化。特別是老人與兒童，他們沒有感覺到症狀，或是沒能力告知身邊的人，很快就會倒下。

木村隆譽強調，口渴時已經脫水了，因此要多喝水與適當補充鹽分；有泡澡習慣的話，晚上泡澡時流點汗，有助體溫調節能力恢復。充足睡眠與健康飲食有助於預防中暑，同時需要格外小心老年人與幼童健康，多多與他們聊天，確定他們健康。

國健署表示，一般常見的熱傷害，包括：熱痙攣、熱衰竭、中暑等，其中又以中暑最為嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭，甚至死亡，而且死亡率超過30%。

如出現以下熱傷害的警訊，例如：體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、可提供添加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快的速度就醫。

相關新聞請見

流太多汗、冷氣吹太久 當心夏天2大抽筋陷阱

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中