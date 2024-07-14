健康網》肌少「瘦胖子」自救！ 中醫教穴位按摩助你長肌肉

中醫師指出，肌少症肥胖是指肌肉量不足，同時又體脂比例偏高，即使體重可能在正常範圍內；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般說到「肥胖」時，通常會想到體重超重，但其實還有一種體重正常的「瘦胖子」。陽明馬光中醫診所醫師陳佳伶指出，中醫認為「脾胃虛弱、氣血虧虛」是老年肌少症的主要病因，醫師會依患者體質給予藥方調理，以達補益脾胃和氣血，而針灸也有助肌肉的生長和修復。居家保健則可按摩穴位，以刺激肌肉的血液循環，放鬆張力減少痠痛。

肌少症肥胖是什麼？

陳佳伶表示，肌少症是指肌肉量持續流失使人無力、消瘦，導致日常生活中出現活動困難。一般人的肌肉量在30歲時會達到高峰，之後便隨著時間減少，50歲後更是以每年減少1∼2%的速度迅速流失。而「肌少症肥胖（Sarcopenic Obesity）」，指的是肌肉量低下（肌少症）與過度的體脂肪累積（肥胖）同時存在於一個人身上。這種情況下，即使體重可能在正常範圍內，肌肉量卻明顯不足，同時體脂比例偏高。

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中醫觀點看肌少症

她說，《黃帝內經》曰：「痿謂痿弱，無力以運動。」痿是指肢體痿弱不用，也就是與現代的肌少症有著相似的概念，中醫的觀點認為，肌肉的生長和進行各種動作與「脾」的運化有著密切的關係，「脾胃虛弱、氣血虧虛」是老年肌少症的主要病因，脾氣虛弱則肌肉萎縮無力，此時就會出現身體軟弱以及各種痠痛不適。

她表示，補益脾胃和氣血便是一個重要的關鍵！臨床上常以「六君子湯」、「十全大補湯」、「補中益氣湯」等方劑為主方，根據患者的體質和狀況擇以適合的藥方，並針對個別狀況增減藥物以進行調理，除此之外，針灸治療亦有助於刺激肌肉的血液流動，從而支持肌肉的生長和修復，也有助於減少肌肉痠痛並縮短恢復時間。

4穴道幫助提升肌力。（馬光中醫診所提供）

日常穴位按摩 幫助提升肌力

除了接受完整的中醫治療之外，陳佳伶也建議，肌力較弱的患者平日在家可以進行穴位按摩，以刺激肌肉的血液循環，並放鬆張力減少痠痛，常用的穴位有：合谷穴、足三里穴、委中穴、三陰交穴，尤其是足三里穴尤為重要，中醫認為「治痿獨取陽明」，陽明胃經為五臟六腑之海，是人體營衛氣血的來源，所以預防肌少症首重陽明經的穴位。

中醫師表示，有氧運動能強化肌耐力，維持基礎代謝率；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

飲食與運動 幫助增強肌肉力量

陳佳伶指出，中醫對於肌少症的輔助在於延緩衰弱，並減緩痠痛，不過要達到增強肌肉力量的根本仍需要適當的運動和健康的飲食，不同的運動類型有不同的益處。

有氧運動：能強化肌耐力、維持基礎代謝率。例如快走、慢跑、游泳、騎腳踏車。

阻抗運動：能增加肌肉合成、提升肌力。例如毛巾操、爬樓梯。養成規律的運動習慣，並搭配不同的運動類型，對於肌肉的生長修復有著極大的幫助。

另外，在運動之餘，根據自身的體重，以1公斤體重補充1.2公克蛋白質的份量，適量地補充蛋、豆漿、牛奶、豆腐等攝取優良蛋白質，幫助肌肉合成，以穩固身體的肌肉量。

陳佳伶也提醒，肌少症為老年人的失能殺手，若能早日發現需要介入治療的患者，透過中藥調補加上穴位刺激，使氣血充足，便能延遲病程發展，再搭配運動和均衡飲食，恢復肌肉功能與肌肉量，使生活品質能更加提升，享受健康的生活。

陽明馬光中醫診所醫師陳佳伶。（馬光中醫診所提供）

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