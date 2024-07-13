健保擴大「遠距醫療」給付 新增69處醫缺地區

健保署指出，健保將擴大遠距醫療範圍給付，除原有山地和離島地區，再新增69處醫療資源缺乏的地區；情境照。（新竹縣政府提供，資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕因應後疫情時代的醫療新常態，衛福部修訂了通訊診察治療辦法，並於7月正式實施，「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」昨天也決議擴大遠距醫療範圍，除原有山地和離島地區，再新增69處醫療資源缺乏的地區，主要針對「五官科」和緊急醫療對象，全台累計將有超過100個鄉鎮適用遠距醫療，預計8月開放受理申請。

健保署署長石崇良說，遠距醫療在2020年12月通過後，開放58個山地鄉跟離島地區可進行遠距醫療，今年搭配通訊診療辦法鬆綁，健保署昨天召開共擬會議，再擴大給付69個醫缺鄉鎮，像是台東鹿野、長濱、東河，嘉義大埔、番路、路草、東石等，主要以眼科、耳鼻喉科、皮膚科等「五官科」照會及緊急醫療對象，累計將有逾100個鄉鎮適用。

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此外，共擬會也通過將遠距醫療擴大到矯正機關，石崇良說，國內共有54個矯正機關，考量病人行動受限，因此也納入遠距醫療對象，適用科別和上述相同，另矯正機關可能要處理藥癮者狀況，因此再開放精神科可以遠距照會。

給付方面則有兩種方案，醫療院所可視該地區人數多寡，選擇最有利的給付方式。石崇良說明，若是案量多，可論個案數計費，一次約500元；若案量少，則可採用「專門診次」方式，不論人數，每個診次給付約5000元。健保署預計最快8月公告受理計畫申請，將採隨送隨審，至於預算規模則須等實際收到申請後才能更清楚。

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