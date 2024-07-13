達文西手術納健保再增46項！ 最快9月上路

達文西手術納健保再增46項，涵蓋泌尿科、消化道、胸腔及婦科等領域手術，最快9月就能上路；情境照。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕中央健康保險署去年通過17項達文西機械手臂輔助手術給付，昨天「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」再通過46項手術，涵蓋泌尿科、消化道、胸腔及婦科等領域手術，衛福部健保署署長石崇良今（13日）表示，最快9月就能上路，推估每年有超過8400人次受惠，民眾將僅需負擔相關醫材費用，未來面對手術時能有多一種術式選擇。

石崇良說，現在機械手臂輔助手術相當普遍，幾年前全台只有20幾台達文西機械手臂系統，現在全台已有70台。共擬會通過機械手臂輔助手術再增46項納入健保給付，包括泌尿科4項、消化道手術25項、婦科7項、胸腔科6項、心胸外科4項，如胃切除、 胃繞道、膽囊切除、腎臟切除術、子宮肌瘤切除等均納入。

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石崇良說，達文西手術有侵襲性低、傷口小、復原快的優勢，手術費用將比照健保腹腔鏡手術項目申報，相關醫材由民眾自費，希望提供減輕民眾負擔，手術時可有多一項選擇。

石崇良表示，每個手術支會依據複雜程度給予不同的給付，例如疝氣手術約給付3萬至5萬元，若為全胃切除術搭配清除淋巴則近10萬元；健保預計一年撥款2.85億元，初估每年可有8400人次受惠，經預告程序，最快9月就能上路。

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