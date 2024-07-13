健康網》考前飲食2好1壞！ 營養師：提振精神「這樣」吃

營養師表示，考生在考前調整為最佳狀態的方法是：三餐定時定量，來穩定血糖、提振精神；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕考試季來臨，除了努力讀書，調整好生活和飲食狀態也非常重要！國健署邀請營養師在臉書專頁「食在好健康」發文分享，考生在考前調整為最佳狀態的方法：三餐定時定量，來穩定血糖、提振精神；吃到充足膳食纖維，讓排便順暢，維持好心情。另外，要避免油炸與精製糖食品，減少腸胃負擔。

考前飲食的Do&Don’t

三餐定時定量

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可穩定血糖提振精神。血糖過高或者太低，都會影響記憶力跟精神狀態。所以三餐定時定量，避免血糖過度波動，確保思緒維持在良好狀態。

充足膳食纖維

排便順暢、維持好心情！考試將近的日子，許多人會因為壓力大造成排便不順，進而影響到心情，記得每餐要攝取比一個拳頭多一點的蔬菜類，補充膳食纖維，幫助排便順暢，維持讀書時的好心情。

避免油炸與精製糖食品

可以減少腸胃負擔。油脂會延長腸道消化時間，而精製糖也會刺激胃酸分泌，因此在備考期間，可以挑選清淡一點的餐點，減少腸胃負擔。

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