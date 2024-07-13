健康網》車輪餅1顆將近1碗飯！營養師揭4招減少熱量負擔

營養師指出，珍珠卡士達口味熱量高達320大卡，建議適量吃、淺嚐即可。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕車輪餅是不少人的童年回憶，現在市售的口味也是愈來愈多樣，常讓人很想每種都來一顆，但營養師高敏敏提醒，一顆車輪餅的熱量逼近一碗飯，珍珠卡士達口味甚至熱量高達320大卡。並分享4撇步減輕負擔，包括：飲料選無糖、和親友分食、吃完多走動，以及搭配酵素酶水果。

高敏敏在臉書粉專「高敏敏營養師」發文表示，雖然車輪餅看起來小小一顆，但一顆逼近一碗飯 還有好多精緻糖跟鈉，大家記得偶一為之即可，分享車輪餅熱量圖鑑。

請繼續往下閱讀...

車輪餅甜味熱量排名

●珍珠卡士達 320kcal。

●奶油 265kcal。

●地瓜 255kcal。

●巧克力 250kcal。

●紅豆 240kcal。

●芋頭 230kcal。

車輪餅鹹味熱量排名

●韓式泡菜 310kcal。

●肉鬆 255kcal。

●鮪魚玉米 240kcal。

●玉米起司 238kcal。

●菜脯 185kcal。

滅少熱量4撇步

●飲料選無糖：選黑咖啡、茶都可以，不要再配含糖飲料，避免糖分和熱量過高。

●和親友分食：大家選不同口味分食，可以吃到不同口味，也可以增進感情。

●吃完多走動：降低血糖濃度，幫助血糖更穩定。

●搭配酵素酶水果：例如奇異果、鳳梨 可幫助消化 加速代謝。

高敏敏表示，雖然車輪餅的熱量很可觀，但也不需要跟美食分手，適量吃、淺嚐即可。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法