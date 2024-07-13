健康網》防曬別漏了「嘴唇」 醫推防曬4好物

醫師指出，不做唇部防曬，長期下來很容易造成唇部暗沉；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要抗老、抗痘、美白，防曬就要先做好！新竹聖宜診所醫師吳易儒指出，4個防曬好物，包括：防曬乳、防曬蜜粉、防曬護唇膏、帽子。

不只雷射術後要防曬，只要想要膚況好就必須防曬，吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文分享，有一位病患坐在辦公室靠窗的位置，因為覺得自己長時間在室內應該不用防曬，結果面窗的右臉，法令紋比左臉明顯不少，見光老化的威力真的很可怕。

請繼續往下閱讀...

4防曬好物

●防曬乳：防曬乳是大家最普遍的防曬選擇，建議選用SPF30以上的防曬乳，一定要注意防曬乳的使用期間，也要避免放在機車座墊下等高溫的地方，以免變質。

●防曬蜜粉：很多人會覺得補防曬很麻煩，尤其在有化妝的情況下，吳易儒指出，這個時候就可以選用有防曬係數的蜜粉，防曬係數也建議要SPF30以上，即使坐在室內一天也建議補2-3次。

●防曬護唇膏：嘴唇是大家很容易忽視的一點，不做唇部防曬，長期下來很容易造成唇部暗沉。

●帽子：台灣的太陽真的很毒！大晴天的時候，吳易儒還是會建議出門時搭配帽，子、陽傘這類的物理性防曬，降低肌膚被太陽直射的傷害。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法