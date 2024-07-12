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健康網》打呼、肥胖、睡不飽恐是睡眠呼吸中止症 小心10大健康危機

2024/07/12 21:21

醫師提醒，睡眠呼吸中止症是全身性問題，小心引發10大健康危機；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名年40出頭的中年男性，對於白天疲累、夜晚打呼、體型日益肥胖，走路越來越喘的狀況從不以為意。直到有一天女兒對他說：「爸爸，你可不可以陪我久一點？」他才始正視自己的健康問題，積極就醫；醫師提醒，睡眠呼吸中止症是全身性問題，要小心心肌梗塞、口臭、耳鳴、鼻塞、胃食道逆流、肥胖、憂鬱、白天疲倦、夜尿、陽痿等10大健康危機。

新光醫院耳鼻喉科醫師徐英碩表示，「打呼、肥胖、睡不飽」是睡眠呼吸中止症非常常見的症狀。睡眠呼吸中止症顧名思義即為患者於睡眠中反覆暫時停止呼吸，人一旦停止呼吸必然會發生缺氧的狀況，缺氧後的身體將產生大量自由基、造成體內發炎、廢物代謝不良，引發眾多風險。

睡眠呼吸中止症 10大危機一次看

●心：睡眠期間的缺氧可能導致心肌梗塞和心絞痛。

●口：呼吸障礙可導致張口呼吸，進而引起口臭和蛀牙。

●耳：耳內細小血管缺氧，要小心暈眩、耳鳴、突發性耳聾。

●鼻：鼻塞導致透過口部呼吸，為睡眠呼吸中止症的危險因子。

●胃：睡夢中因呼吸道堵塞、胸腔內形成負壓而胃食道逆流。

●肥：睡眠品質不佳影響代謝，造成肥胖問題。

●憂：睡眠障礙可能影響情緒，嚴重時可能導致憂鬱症。

●睏：不良睡眠直接導致日間疲勞和困倦。

●尿：因睡眠中斷使大腦無法進入深睡期導致夜尿次數增多。

●痿：身體缺氧會影響陰莖海綿體的動脈血流，增加性功能障礙風險。

徐英碩提醒，睡眠呼吸中止症患者若有肥胖問題應同時進行適度減重，研究亦指出減重7公斤，即可減少一半的睡眠呼吸中止！

正壓呼吸器為睡眠呼吸中止症第一線的治療方式，透過加壓空氣打開呼吸道、維持氣道通暢、體內代謝順暢。因顎咽、扁桃腺、舌根、會厭軟骨都可能是堵塞呼吸道、造成睡眠呼吸中止症的元凶。

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