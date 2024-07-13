健康網》「芝麻」開門！ 營養師：鈣質含量黑是白近4倍

黑芝麻富含鈣質，含量將近是白芝麻的4倍；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長輩都說要吃黑芝麻，到底有什麼好處？國健署邀請營養師在臉書專頁「食在好健康」發文表示，芝麻又叫胡麻，依品種又分成白、黃褐、黑色等不同顏色。所以黑、白芝麻是不同品種，並不是脫殼或曬黑。另外，黑芝麻富含鈣質，將近白芝麻的4倍；芝麻都含有Omega-6多元不飽和脂肪酸，可調節生理機能、保護細胞等。

黑芝麻鈣質多

營養師指出，黑芝麻富含鈣質，含量將近是白芝麻的4倍！鈣質有助於維持骨骼和牙齒的健康，所以想補充鈣質，除了多攝取乳製品之外，也可以把黑芝麻加入餐點、料理中。他提醒，雖然黑芝麻、白芝麻有好的油脂，但堅果種子類本身熱量高，因此每天搭配其他堅果，總共攝取一湯匙的量即可。

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黑白芝麻含有Omega-6

營養師提到，黑芝麻、白芝麻都是堅果種子類，含有食物中較難攝取到的Omega-6多元不飽和脂肪酸。適當攝取Omega-6可以調節生理機能、保護細胞、促進免疫反應，也能降低血管中的膽固醇，是營養上不可或缺的優質不飽和脂肪酸。

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