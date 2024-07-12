健康網》小酌也傷身！ 研究：飲酒老得快 尤其這2族群

研究發現飲酒讓人加速衰老，尤其女性及年齡小於45歲者，老化的速度與飲酒量的增加更為顯著；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕即使是小酌也有害健康！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，世衛組織早在2012年就將酒精確認為一級致癌物，該項研究發現，不論是何種飲酒的頻率或劑量，和從不喝酒的人比較，都呈現「衰老加速」的現象，尤其女性及年齡小於45歲者，老化的速度與飲酒量的增加更為顯著。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，世衛組織早在2012年就將酒精確認為一級致癌物，每年有超過300萬人死於有害使用酒精，佔總死亡人數的5.3%。此外，在全球的疾病和損傷負擔中，有5.1%可以歸因到酒精。

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他分享最近1項新的研究顯示，我們日常的飲酒習慣，可能會對「加速衰老」產生意想不到的影響，該項研究發現，不論是何種飲酒的頻率或劑量，和從不喝酒的人比較，他們呈現「衰老加速」的現象。包括頻繁飲酒者、較少飲酒者、持續偶爾飲酒者、持續定期飲酒者，這4種飲酒型態的人，都表現出加速年齡增加的趨勢。

他還指出，研究人員進一步分析發現：女性和年齡小於45歲者，2種族群的加速年齡老化，與飲酒量的增加更顯著，這不僅顯示了飲酒頻率變化，對加速年齡老化的影響，也意味著飲酒對某些特定人群，而且即使是年輕人也有顯著差異的影響。

黃軒也解釋，這些研究提供了關於飲酒與健康之間關係的新見解，我們或許也需要重新審視一下「適量飲酒」的定義，可能即便是所謂的「小酌幾杯」，也可以在不經意間加速身體老化。「然而，我們也需要更多的研究來深入探討，這樣的小酌怡情與健康之間的複雜關係，以利日後制定更加有效的健康政策和建議。」

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