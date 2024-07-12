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台南5區11里達登革熱噴藥標準 3里風險高加強噴藥
〔記者蔡文居／台南報導〕根據台南市環保局統計，南市本週登革熱誘卵桶監測，南區、安南、永康、仁德及安平區共11里已達預防性噴藥標準，其中，以南區鯤鯓里、大林里及安南區鹿耳里風險最高，環保局加強執行預防性噴藥2至3次，以降低病媒蚊指數。
另外， 南市環保局也加強環境巡查，統計至6月底為止，已查獲258件陽性孳生源孑孓，空地空屋雜草、環境髒亂、違規堆置資收物379件，全部依法舉發裁處罰。其中，居家社區查獲病媒蚊主要為水桶、盆栽底盤及雜物，空地菜園為澆花、儲水桶及漥地積水，一旦查獲孳生孑孓，將依法裁處3000至6000元罰鍰。
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環保局表示，近來氣候多變時而陣雨，造成病媒蚊指數上升，環保局近1個月來陸續進行16場次戶外預防性噴藥，包括南區、安南、永康、仁德及安平共11里誘卵桶監測已達預防性噴藥標準，每里至少1場次。
其中，南區鯤鯓里、大林里及安南區鹿耳里3里誘卵桶監測，數量及風險明顯較高，環保局特別加強這2區3里的預防性噴藥，每里噴藥2至3次，以降低病媒蚊指數。
環保局強調，病媒蚊防治首重孳生源清除及環境整頓工作，噴藥僅是輔助性質，不宜過度依賴噴藥，在噴藥同時應動員區里志、義工、民眾清除孳生源才是登革熱防治根本方法。
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