遠離衰退、孤獨感 國健署活躍老化競賽開跑

國健署通過「長者活躍老化競賽」，鼓勵長者走出家門。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣將在2025年正式邁入超高齡社會，約每5人就有1個老人，高齡族群上肢、下肢衰退與孤獨感是需要改善的問題。國民健康署長吳昭軍說，該署通過「長者活躍老化競賽」，鼓勵長者走出家們，與好友相聚、準備表演、爭取獎項，藉由過程中的互動，讓長者維持與社會的連結。

依據2022年老人狀況調查報告，女性平均壽命已達83.28歲，男性為76.63歲，且65歲以上長者有近3成出現上肢、下肢功能衰退情況，尤其女性衰退比例較高，75歲以上女性有高達53.1%出現下肢功能衰退；另調查也顯示，女性孤獨感受較男性高，其中又以「感覺沒有伴」比率 5.0%為最高。

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吳昭軍說，長者長期一個人待在家裡只看電視的話，很容易感到無聊、孤獨，並因為長期缺乏活動，造成許多身體問題，國健署舉行長者活躍老化競賽迄今已經14年，通過競賽吸引長者組隊參與，在發想、練習的過程中，增加長者與社會的連結，吸引許多長者熱情參與。

此外，國健署社區健康組長李嘉慧提到，通過每週150至300分鐘中等強度有氧運動，就能保護心肺功能，改善長者情緒問題，該署舉辦的活躍老化競賽則是希望長者們維持與社區的互動，且長時間沒出現時，也能及時發現問題，近年來也越來越多長者會與孫子一起參與、創造回憶。

國健署也建議長者，在家可以嘗試「5動5健康」的伸展動作，包括「往上伸懶腰」、「左右彎腰」、「轉體抬腿」、「原地踏步」、「雙手按摩頭部」等，站姿、坐姿都能做，且現在與銀髮族共同拍攝「5動5健康」短影音，並上傳至社群媒體平台，就有機會參加「動動幣」的抽獎活動，總獎金高達2.4萬元。

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