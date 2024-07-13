健康網》夏天一樣容易過敏！ 醫：防黴菌「這樣」做

黴菌過敏的症狀通常包括鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻子發癢、眼睛紅腫發癢等；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天到了就不用擔心過敏了嗎？小心黴菌也會使人過敏！輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳表示，黴菌喜歡生長在潮濕、溫暖且缺乏通風的環境中，所以夏天的浴室、地下室等，都是它們的溫床。想預防夏天黴菌過敏，需要保持家中的環境乾燥和清潔，可使用除濕機、定期更換空調濾網等方法。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文表示，很多人覺得，容易過敏的季節就是春季，撐過春天到了夏天就會好很多了，但其實不一定！因為夏天是適合黴菌生長的季節，很多時候黴菌也會引起人的過敏反應。

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黴菌繁殖環境

胡皓淳指出，黴菌喜歡生長在潮濕、溫暖且缺乏通風的環境中。所以夏天的浴室、地下室，或是花園中的潮濕角落、儲藏室或被蓋起來的儲物箱，甚至是堆積的枯葉、木材，都是它們的溫床。

醫師建議，如果要上山，建議穿包腿的長褲、鞋子跟襪子，來避免接觸潮濕的地面或植物，躲開高濃度黴菌；圖為情境照。（圖取自freepik）

症狀特徵

胡皓淳說，黴菌過敏的症狀通常包括鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻子發癢、眼睛紅腫發癢等。一些嚴重的病例可能還會有咳嗽、氣喘發作，或皮膚紅腫的情況，基本上跟一般過敏的症狀很像。這些症狀不僅影響到生活品質，還可能造成睡眠困擾和日常活動的不適。

居家防治

他提到，若要預防夏天黴菌過敏，需要保持家中的環境乾燥和清潔。跟防蚊子的感覺很像，像是定期清理潮濕的角落和堆積物，使用除濕機或空氣淨化器，都有助於降低室內潮濕度和黴菌數量。此外，定期更換空調濾網、清潔空調設備也是非常重要的。

戶外活動

夏天很多人喜歡去玩水，去山上避暑，胡皓淳特別提醒，在戶外活動時，要避免接觸高濃度的黴菌，選擇乾燥通風的戶外場所，避免接觸潮濕的地面或植物。如果要上山，建議穿包腿的長褲、鞋子跟襪子。戶外活動後，也要記得及時清洗身體和更換乾淨衣物，不要接觸帶有孢子的衣物或皮膚。

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