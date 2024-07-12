健康網》水喝夠不夠？看尿液顏色便知 4撇步輕鬆補水

營養師表示，人體體液只要減少大於2%，就會被定義為「脫水」，所以千萬不要等到口乾舌燥，快中暑才補水；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天流汗多，更要注意水喝夠不夠！千萬不要等到口渴才補水。好食課營養師楊哲雄表示，人體體液只要減少大於2%，就會被定義為「脫水」，尿液顏色深、如廁頻率少就代表要補水了，因為水並沒有特別的健康功效，所以不是喝越多越好。而定時定量喝水、使用天然食材調味、吃高含水量的食物、湯品調味要適量，都是補水小技巧。

Oliver楊哲雄在臉書粉專「好食課」發文表示，「尿液顏色」與「如廁頻率」其實是最容易判別，身體是否有足夠液體的方式。很簡單，只要尿液顏色深（接近茶色）或是味道濃，就表示需要補充一些水分了；相反的，尿液顏色越淺就表示水有喝足夠。

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他接著說，切記不要為了避免脫水而狂補水，水喝多並沒有特別的健康功效，只會不斷跑廁所而已。畢竟身體也遵循「多退少補」的概念，使體內維持在一定的水平衡。另外，服用維生素Ｂ群，會排出螢光色的尿液，這時可透過上廁所頻率來作為判斷標準，如果比平常少很多，代表也要補水了。

食物也可以做為補水的途徑之一！尤其是多吃蔬菜水果，可以攝取到滿滿的水分（高達70～90%）；示意圖。（圖取自freepik）

增加喝水量4技巧

●定時定量喝水

楊哲雄提到，在冷氣房工作雖然不會出汗，但因為環境乾燥，所以還是會有許多水分默默流失，即便工作忙碌，也千萬不要忽視補水的重要性。建議計算出一日所需的水分，將該份量分成數個時段喝完即可。設定鬧鐘提醒自己每隔一段時間就要喝水，也是一個不錯的方法！水分需求公式：體重（公斤）×30~40（毫升）。

●使用天然食材調味

楊哲雄說，許多人不愛喝水愛喝含糖飲，但其實水加點檸檬汁、薄荷、果醋、茶葉等天然食材調味，不僅可以增加喝水動力，還不會增加太多負擔。

●吃高含水量的食物

他指出，食物也可以做為補水的途徑之一！尤其是多吃蔬菜水果，除了可以攝取到滿滿的水分（高達70～90%）外，裡頭的維生素、礦物質與膳食纖維，更是促進身體健康的關鍵。

●湯品調味要適量

楊哲雄表示，透過湯品、鹹粥來補水也是方法之一，不過切記調味要適量，避免加入過多的鹽，若讓這些補下去的水通通滯留在體內，反而會造成水腫。

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