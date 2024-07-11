長輩多重用藥跌倒風險增2倍 尤其這「3種」要注意

長輩記憶與認知功能退化及視力障礙，加上藥物種類繁多且複雜的服藥方式，恐增加用藥錯誤的風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著台灣人口老化，高齡者多重用藥也逐漸增加，臺北醫學大學新國民醫院藥師提醒，多重用藥導致高齡者反覆跌倒的可能性提高1.5至2倍，尤其是使用鎮靜安眠藥、抗憂鬱藥及抗癲癇藥。

根據世界衛生組織定義，年齡65歲以上即為老年人口。台灣自2018年起步入高齡社會，預估2025年將邁入超高齡社會，意味每5人當中，就有一位是65歲以上的長者。

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新國民醫院表示，高齡者的健康照護當中多重用藥是一個相當值得重視的議題。針對多重用藥目前並未有公認的定義，一般最常以同時使5種以上的藥物做為多重用藥的定義。台灣高齡者多重用藥的盛行率由2000年的22.9%增加至2013年的32.1%。

針對多重用藥常見的原因，新國民醫院藥劑科組長楊心儀指出下列幾點：

1.本身有多重慢性病，需要就診不同科別或不同醫療院所，使用多種藥物治療。

2.自行購買藥物服用。

3.目前藥物引起的副作用，醫師再開立其他藥物來處理副作用。

高齡者因為身體組成改變，肝腎功能退化，影響藥物在身體吸收、分布和代謝之能力，進而提高藥品副作用及交互作用之風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

長輩吸收代謝改變 提高用藥風險

新國民醫院表示，高齡者因為身體組成改變，肝腎功能退化，影響藥物在身體吸收、分布和代謝之能力，進而提高藥品副作用及交互作用之風險。研究指出多重用藥導致高齡者反覆跌倒的可能性提高1.5至2倍，尤其是使用鎮靜安眠藥、抗憂鬱藥及抗癲癇藥。

此外，高齡者記憶與認知功能退化及視力障礙，加上藥物種類繁多且複雜的服藥方式，可能會造成病人自行停藥、忘記吃藥或吃錯藥的比例上升，增加整體用藥錯誤之風險。

整合照護門診 加強檢視用藥問題

楊心儀提到，為了減少多重用藥可能造成的用藥相關問題，目前有些醫院提供整合照護門診服務，針對具有複雜病況與照護需求的病人，進行「周全性評估」，可加強檢視副作用、交互作用、重複用藥及潛在不適當用藥等問題，保護病人的用藥安全，並減少病人及家屬於各醫療院所間奔波及等候的時間。

她說，即使未提供整合照護門診服務的醫院，醫師與藥師仍可利用健保雲端藥歷的資料得知病人半年內於各醫療院所之藥物處方，進而評估病人用藥相關問題並提供建議。

臺北醫學大學新國民醫院推廣用藥安全，提醒若有相關問題應尋求專業醫療人員協助，共同維護高齡者的用藥安全。（新國民醫院提供）

新國民醫院也呼籲，維護高齡者的用藥安全，需要醫師、藥師、病人及其家屬共同的努力。儘管高齡者用藥風險雖然較一般成人高，但只要把握以下幾點原則，其實就不用過度擔心：

1.善用醫院整合照護門診或詢問固定回診的醫師藥物整合的服務。

2.主動告知醫師病情與用藥情況，包含過去病史、過敏史、目前正在服用的藥物。

3.不隨意在外自行購買藥物使用。

4.若有用藥相關問題應尋求專業醫療人員協助，不隨意調整藥物用法。

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