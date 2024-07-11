他遭眼鏡蛇吻手指發黑壞死 及時清創免除截指危機

游先生右手指遭眼鏡蛇咬傷，及時手術清創，保住手指，現在能正常活動。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕從事野生動物保育工作的游先生抓眼鏡蛇時，右手指不慎被咬傷，雖然1小時內趕到台中榮總施打5瓶專一抗蛇毒血清，但中毒症狀嚴重，蛇毒已經擴散到前臂變得紅腫，醫師研判恐會手指壞死，在蛇咬傷9小時立刻開刀清創，果然皮下組織已有壞死、發黑，免除截指危機，10天後出院， 1個月後完全復原，重回野保救傷崗位。

台中榮總毒物科主任毛彥喬指出，眼鏡蛇不同於其他蛇毒，除了神經毒性，須注射血清拮抗，還有細胞組織毒性會侵害人的軟組織如皮膚、肌肉等，一旦被咬有8成會引發感染，即使施打抗蛇毒血清，逾半數仍會嚴重到要手術。

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毛彥喬醫師指游先生右手指遭眼鏡蛇咬傷，及時手術清創，保住手指，現在能正常活動。（記者蔡淑媛攝）

毛彥喬醫師指眼鏡蛇是細胞毒素，會侵害軟組織如皮膚、肌肉，游先生右手指被咬傷，1小時已嚴重紅腫、9小時已造成組織壞死。（記者蔡淑媛攝）

毛彥喬表示，眼鏡蛇咬傷的處理會依據國際診治指引，皮膚出現大面積壞死後才進行清創，能在肉眼可見的範圍手術，但這種處置方式，幾乎得截除手指或腳趾，才能控制壞死或感染蔓延，住院天數延長至1個月、恢復期增加至100天、病患的經濟負擔較高，更重要的是截指（趾）後影響生活及工作。

中榮首創眼鏡蛇傷風險評分系統

中榮蛇傷團隊首創眼鏡蛇傷風險評分系統，蒐集院內200名遭眼鏡蛇咬傷患者的數據，依咬傷部位，及腫脹、局部損傷、系統性症狀等程度，評分5大症狀，預測除標準血清治療，是否需要早期手術介入，預測準確率超過8成，中榮近年來收治20名眼鏡蛇咬傷患者，經評分治療，住院天數減半，也無人截指（趾）。

游先生說，當時將80公分的眼鏡蛇放到蛇籠時，可能天氣炎熱、蛇類脾氣暴躁，不慎被這尾成蛇咬傷右手食指，傷口劇痛，他立刻到中榮就醫，到院時已經噁心嘔吐，施打蛇毒血清後中毒症狀仍然持續惡化，毛主任評估必立刻手術，當天即接受整形外科醫師賴志昇手術清創，術後恢復好，保住手指，疤痕也幾乎看不到，現在能持續野保工作。

眼鏡蛇除具神經毒性，還有細胞素毒，會侵害人的軟組織如皮膚、肌肉等。（記者蔡淑媛攝）

游先生遭眼鏡蛇咬傷，中毒症狀嚴重，幸即早手術清創，保住手指。（記者蔡淑媛攝）

毛彥喬指出，中榮眼鏡蛇傷風險評分系統，有效的減少蛇傷後需要截除肢體的機會、降低手術的次數、減少住院天數、加速病患復原，具體成果也刊登在「PLOS被忽略的熱帶疾病」、「臨床毒物學」、「歐洲醫學研究」等多項重要的國際期刊上。

每年7到9月是蛇咬傷尖鋒，毛彥喬提醒遭毒蛇咬傷，切記「六要六不」要拍照、要沖水、保持冷靜、叫救護車、要送醫及要打血清，不要切開傷口、不要火烤、不要綁繩、不要抹草藥、不要潑尿、不要吸吮。

游先生右手指遭眼鏡蛇咬傷，及時手術清創，保住手指，現在能正常活動。（記者蔡淑媛攝）

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