健康網》誰說夏天不能醫美！ 醫推5療程正夯

醫師指出，夏天進行雷射除毛，使皮膚看起來更加光滑和美觀；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人會覺得，夏天好像不太適合做醫美手術，但其實這是錯誤的印象，台北葛鎂診所院長林哲暘在臉書粉專「外科美容與微整形的文藝復興 林哲暘醫師」發文分享，5種醫美手術適合夏天做，包括：抽脂手術、雷射除毛、皮秒雷射、果酸換膚、脈衝光。

●抽脂手術：夏天的氣候通常比較熱，人體的血液循環較快，這有助於傷口的癒合和恢復。在高溫下，血液流動速度加快，也有利於水腫的消退，這些都有助於手術部位的迅速復原。另外，抽脂就是為了身材，在夏天進行抽脂手術後，由於穿著較為輕便，手術部位的改變和效果更容易被人們看到，這對於手術後的自信心和滿意度有所幫助。

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●雷射除毛：就跟抽脂一樣，夏天時人們基本都是穿著短袖、短褲、裙子，更會露出身體的部位，因此許多人希望在夏天進行雷射除毛，使皮膚看起來更加光滑和美觀。

●皮秒雷射：夏天陽光強烈，容易引起皮膚曬傷和斑點。皮秒雷射能有效減少曬後斑點，幫助皮膚保持均勻的膚色。另外也容易因為高溫和紫外線照射而加速皮膚老化，皮秒雷射可以刺激膠原蛋白的生成，減少細紋和皺紋的出現，使皮膚看起來更加年輕和緊緻。

●果酸換膚：夏天皮膚容易因為高溫和陽光曝曬而積聚角質，影響皮膚的透氣和吸收能力。果酸換膚能夠輕柔地去除角質層，讓皮膚呼吸更加順暢，吸收護膚品更有效。另外，夏天皮膚容易因為暴曬而產生暗沉和色斑，果酸換膚能夠有效改善暗沉問題，恢復皮膚的亮白光澤。

●脈衝光：夏天皮膚容易因陽光曝曬而產生色斑和細紋，脈衝光治療可以有效減少色斑和淡化細紋，使皮膚更加均勻和年輕。另外，就跟前面說的一樣，夏天會露出身體的很多部位，很多人會為了美觀而想要去除多餘的毛髮。脈衝光治療可以快速有效地去除毛髮，讓皮膚更加光滑。

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