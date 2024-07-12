健康網》男人從「開機」到「聖人模式」 5階段大解密

醫師指出，男性射精後會進入所謂的「聖人模式」，又被稱為「不應期」；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕愛愛的時候，您知道身體會經歷什麼樣的變化嗎？到底射精是怎麼發生的呢？泌尿科醫師陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文指出，男性從性刺激到射精，大約會經過5個階段的生理作用。

他表示，「射精」是男性的性行為中相當重要的環節，會伴隨性高潮及愉悅感，對於男性的性滿意度與心理健康有積極的作用。正常情況下，男性射精與懷孕、生產是密不可分的關係，是人類繁衍的關鍵過程之一。

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興奮高潮有5階段

●興奮期：當男性接受到性刺激，透過大腦收到來自視覺、聽覺、觸覺或其他感官等外部神經訊息，都會讓男性的性慾被激發。這些神經訊息可能來自於伴侶的觸摸、親吻、言語或性感的圖像聲音等。

陳忠佐表示，性刺激會讓男性體內的副交感神經主導身體反應，促進血液流入陰莖的海綿體，讓陰莖勃起、變得堅挺，為後續的性行為作準備。

●持續期：當性刺激持續增加、開始發生性行為，身體會釋放大量的荷爾蒙，如多巴胺和催產素；此時由於心率加快、肌肉張力增加，呼吸也會加深，男性的陰莖會因為血液大量流入變得更堅硬與敏感，能迅速傳遞愉悅感到大腦，增加性興奮度，為進入高潮期預備。

●泌精：當男性達到一定的性興奮水平後，泌精過程會自動啟動，由大腦、中樞神經系統和自律神經系統協同工作，讓精液成分從儲精囊和攝護腺中分泌出來，並聚集在射精管中，為最終的射精做準備。

他提到，尿道球腺會在性興奮時分泌一種無色透明的黏液，這些黏液是精液的組成部分之一，可以潤滑尿道，並中和尿道中的酸性環境，有助於保護精子在射精過程中的存活率與活性 。

●射精：當性刺激達到臨界點，精液會進入後尿道時，會觸發尿道球腺的收縮，同時會陰部和尿道的肌肉進行強烈收縮，使精液快速地排出。男性射精會伴隨強烈的愉悅感，也就是性高潮。

●消退期：男性射精後會進入所謂的「聖人模式」，又被稱為「不應期」（refractory period），是指一段短時間內，男性在射精後神經系統的興奮程度會快速下降，難以再次勃起或對性刺激產生反應。

陳忠佐表示，由於射精後男性體內會分泌的荷爾蒙會緩解性興奮，平滑肌也需要時間再次補充一氧化氮（ 有助於血管擴張的化學物質），因此男性的陰莖對性刺激反應會顯著減弱；這些都是身體的自然反應，為了讓身體能有休息的空間。

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