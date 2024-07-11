健康網》打疫苗有硬塊別擔心！ 醫：注意「這反應」恐休克

接種部位紅腫可利用冰敷減少不適感，在注射部位搓揉，並不會影響疫苗的效力和不良反應；圖為情境照。（圖取自（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠疫情升溫，陸續傳出有未打疫苗的嬰幼兒併發重症，但許多家長又擔心疫苗副作用。彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文分享打疫苗的不良反應，若注射部位腫脹、發紅、產生硬塊，通常2-3天內會慢慢緩解；另外也可能有心因性疾病，像是暈針、焦慮反應，平均2天內消失；需要特別注意的是立即型過敏，症狀包括呼吸困難、喘鳴，甚至休克、昏迷。

局部反應疫苗

黃士倫提到，注射部位的腫脹、發紅、產生硬塊，通常2-3天內會慢慢緩解，接種部位紅腫可利用冰敷減少不適感。接種之後在注射部位搓揉，並不會影響疫苗的效力和不良反應。注射的部位產生硬塊，是發炎反應太過劇烈，造成局部組織增生，這種硬塊會漸漸的被身體吸收，不用特別處置。

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他說，有時候小孩會因為注射部位疼痛，而不敢移動肢體，這時給予一點止痛藥可能會有幫助。現在的肌肉注射一定都是在，大腿外側或上臂三角肌處，這兩個注射部位都不會讓四肢的運動神經受傷。

發燒

黃士倫表示，各種疫苗會引起發燒的比率不同，通常只要退燒藥即可，不過有些幼兒會因為發燒引起熱痙攣 ，雖然這通常是良性的，不會有永久的後遺症， 但還是需要確診有無其他嚴重的疾病。

焦慮反應症狀有心悸、呼吸急促、胸悶等，平均2天內消失；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

心因性疾病

黃士倫指出，俗稱「暈針」是因為害怕打針而轉化成的身體症狀，不一定會真的暈倒，比較多見的是「焦慮反應」，持續時間較短，且在注射後24小時內發生。症狀有頭暈、頭痛、噁心嘔吐、流淚、打呵欠、耳鳴、畏光、心悸、呼吸急促、胸悶等，平均2天內消失。

他提到，由於拒怕打針的情緒會相互感染，因此心因性疾病在大規模注射時，特別容易發生，尤其青少年時期，稱為「集體心因性疾病」。雖然心因性疾病並不影響健康，但如有暈倒可能會導致外傷，因此接種疫苗時宜採坐姿，並在注射後休息30分鐘以利觀察後續反應。

過敏與立即型過敏

黃士倫說，對於輕微的過敏反應，僅需提供過敏藥物。需要注意的是立即型過敏（anaphylaxis），這種過敏通常發生在注射疫苗後的幾分鐘內，症狀包括呼吸困難、喘鳴、休克、昏迷。在疫苗注射後宜將病人留下觀察30分鐘，萬一發生此狀況可以緊急處理。

而治療上，需保持呼吸道暢通，若呼吸及心跳明顯地受到影響，還需立即CPR。可馬上給予腎上腺素治療，建議劑量為肌肉注射1：1000、0.01ml/kg、最多0.5m/lkg，每10-20分鐘重複一次，最多3次。

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