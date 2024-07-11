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健康網》「酷酷嫂」咳不停好痛苦！ 醫教4招保健：別吃水梨

2024/07/11 15:51

醫師提醒，西瓜、水梨、水蜜桃等寒性食物會使咳嗽病程延長。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過敏、感冒，或是近年流行的新冠、流感等，都少不了「酷酷嫂」的「身影」。因此，沈耿仲耳鼻喉科醫師沈耿仲整理出4招減緩咳嗽症狀的方式，包括：少吃冰及甜食、少說話及多喝水、注意脖子保暖，以及少碰西瓜、水梨、水蜜桃等寒性的食物。

沈耿仲在臉書專頁「沈耿仲 耳鼻喉顏面整形外科醫師」發文分享，最近診間常響起此起彼落的咳嗽聲，尤其是新冠與流感後的咳嗽，更是十分痛苦與嚴重，因此很多病人詢問「咳嗽除了吃藥外，還有什麼自我保健的方法呢？」因此整理4招減緩咳嗽症狀，同時也提醒，造成咳嗽原因非常複雜，且需要時間進行治療，所以醫師與病人相互配合很重要！

●第1招—少吃冰、甜食：冰會刺激氣管，而甜食會聚痰，這2種東西在咳嗽期間都要少碰。

●第2招—少說話、多喝水：說話會增加聲帶喉部的工作量，導致更容易咳嗽。

●第3招—注意脖子保暖：脖子避免吹到風，以免刺激到氣管的敏感。

●第4招—少碰寒性的食物：寒性食物會使咳嗽病程延長，因此少吃西瓜、水梨、水蜜桃等食物。

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