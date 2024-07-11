微型心室輔助器續命22天 猛爆性心肌炎病人重獲「心」生

花蓮慈濟醫院心臟科暨心導管權威王志鴻副院長指出，近幾年來，花蓮慈院不斷引進最新型儀器，也有很多困難的搶救生命經驗，常在醫學會以視訊示範心導管困難術式。（花蓮慈院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮53歲周先生因感冒發燒併發猛爆性心肌炎，休克後由心臟內外科團隊為他裝上主動脈幫浦及葉克膜急救，最後依靠最新的「微型心室輔助器（Impella 5.0）」續命22天，心臟功能逐漸回復，終於在住院一個多月後康復出院，彷若重獲新生。今天他分享說，「能夠趨近於常人般離院，還能有幸、任性地要求健康，真的要感謝團隊的協同運作！」

周先生去（2023）年11月底，因流行性感冒導致持續低燒不退，到花蓮慈濟醫院急診就醫，豈料在入院二日內病況急轉直下，併發心肌炎。花蓮慈院指出，在急診18小時期間，血氧一直很低，後來戴上呼吸器，改善依然有限，出現心律不整、敗血性休克，二度進入急救區，治療過程中還幾度因心肌受損導致心律不整，讓醫療團隊用上電擊器「重整心跳」。

請繼續往下閱讀...

之後由內科部副主任陳郁志及心臟內科團隊緊急作心導管檢查後，排除心肌梗塞的風險，收治在內科加護病房，並懷疑是感冒併發的細菌或病毒性心肌炎，使心臟細胞壞死，導致部分心肌失去功能，難以將血液供應至全身所需器官，因此為他裝上主動脈內氣球幫浦（intra-aortic balloon pump，IABP），避免心臟負荷加劇。

可惜病人的情況並未好轉，當日下午再次緊急由心臟外科團隊裝上葉克膜，取代心臟功能以維持全身器官的正常運作。外科部主任張睿智說，葉克膜雖然能為醫療團隊爭取時間挽救性命，卻會對心臟造成極大的阻抗和壓力，使左心室無法把在肺部交換氧氣的血液打出去，全積在肺裡，這對於已呈現心臟肥大和肺水腫的周先生而言，無疑會加重心臟的負擔。

張睿智建議應盡早由葉克膜換成心室輔助器，以加速心臟功能的恢復。他說，當下有二種選擇，一是開胸裝上左心室輔助器（left ventricular assist device, LVAD），二是配合導管技術放入微型心室輔助器（Impella 5.0）。二者成功率相近，但考量到後續若情況持續惡化需要手術換心，二度開胸可能會有傷口沾黏的問題，家屬在經過慎重評估後，決定選擇裝Impella 5.0。

張睿智說，Impella 5.0是從腋下動脈接上人工血管，把微型心室輔助器經由主動脈放入心臟，因此能抽取的血液量相當大，每分鐘可達五公升，足以提供全身需要的血液量；與其他心室輔助器相比，它的優點是侵入性更小，病人很快就可以坐起來或下床緩步活動。

裝上Impella 5.0後，周先生的病情開始好轉，隔日就能拔管，且很快地移除葉克膜，期間醫療團隊配合心臟恢復的程度逐步調降心室輔助器的供血量，讓他在裝著心室輔助器的情況下慢慢地下床行走、復健，直到他的心臟能完全自主作用，幾乎恢復正常功能，終於在安裝二十二日後順利將人工心臟移除。

「我是個很怕麻煩的人，所以雖然發燒身體不舒服，也覺得應該二、三天就會好了，不用去看醫生，沒想到這次會這麼嚴重。」，周先生說，醫療團隊「不怕麻煩」的努力，包括心臟內科及心臟外科團隊的嘗試各種治療辦法，以及外科加護病房和普通病房團隊的悉心照護，都令他十分感動和感恩。

周先生說，原本熱愛打羽球的他擔心大病一場會嚴重影響到往後的生活品質，但經過約半年的定時服藥與回診追蹤，終於在七月初檢查確認心臟收縮功能已幾乎恢復到與正常人相同的水準，對巨蟹座的他來說，也是最好的生日禮物。

花蓮慈院自二零二二年十二月底，全臺首度在心衰病人身上使用Impella 5.0，至今已累計裝機五例。心臟科暨心導管權威王志鴻副院長說，近幾年來，花蓮慈院不斷引進最新型儀器，不僅醫療品質與北部醫學中心級醫院一樣，甚至有很多困難的搶救生命經驗，也常在醫學會以視訊示範心導管困難術式。

周先生（左）特別感恩花蓮慈濟醫院外科重症加護病房主任何冠進醫師（右）在住院期間教導他正確的呼吸節奏，幫助拔管後的心肺功能復健。（花蓮慈院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法