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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》火鍋料3燈區比一比！ 熱量最高是「它」 排骨酥第二

2024/07/12 09:30

營養師楊哲雄說，吃火鍋除了要注意熱量，也要注意鈉含量，如果能以南瓜、玉米、蔬菜等食材替代最好；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天溫度飆到30幾度，仍舊會有不少人選擇吹著冷氣吃火鍋。營養師楊哲雄分享常見的火鍋料熱量，紅燈區油脂較高，建議一餐不超過兩個，像是魚卵福袋、排骨酥等；黃燈區的食物有貢丸、水晶餃等；綠燈區熱量最低的食物是蒟蒻卷。除了要注意熱量，也要注意鈉含量，如果能以南瓜、玉米、蔬菜等食材替代最好。

Oliver楊哲雄在臉書粉專「好食課」發文提醒，許多人吃火鍋想要低卡，不免會從湯底、肉品、副餐及醬料挑選上下手，但往往會忽略掉隨餐即附上的火鍋料！除了可主動告知店員將火鍋料替換成蔬菜外，以下列出幾款常見火鍋料，讓自己吃得健康不踩雷。

營養師表示，常見的火鍋料熱量，紅燈區油脂較高，建議一餐不超過兩個；示意圖。（資料照）

紅燈區

油脂較高，應盡量避免，一餐建議不超過兩個。

魚卵福袋：一個40克，熱量98大卡。

排骨酥：一個30克，熱量86大卡。

油條：一小根15克，熱量82大卡。

百頁豆腐：一個40克，熱量78大卡。

炸豆皮：一小塊15克，熱量75大卡。

黃燈區

少量吃，一餐可吃2-4個。

貢丸：一顆22克，熱量55大卡。

水晶餃：一個20克，熱量38大卡。

魚豆腐：一個30克，熱量37大卡。

麻吉燒：一個25克，熱量34大卡。

蛋餃：一個12克，熱量23大卡。

綠燈區

熱量較低，但仍應注意適量，一餐可吃3-5個。

蟹肉棒：一根13克，熱量15大卡。

蝦球：一個10克，熱量10大卡。

魚板：一片8克，熱量10大卡。

魚卵卷：一個7克，熱量8大卡。

蒟蒻卷：一個13克，熱量2大卡。

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