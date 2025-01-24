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健康 > 杏林動態

最新醫院評鑑出爐 義大醫院晉升醫學中心

2025/01/24 11:47

義大醫院。（記者許麗娟攝）

義大醫院。（記者許麗娟攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部今（24日）公布最新醫院評鑑結果，高雄義大醫院正式升格為國內第23家醫學中心，也是高雄的第4家醫學中心，此外，南區的大林慈濟醫院與台大醫院雲林分院（含虎尾院區）則晉升為準醫學中心，共新增1家醫學中心與2家準醫學中心。

衛福部長邱泰源指出，義大醫院已連續7年為準醫學中心，此次以優等成績達醫學中心標準。義大醫院地處大高雄地區，對偏鄉及澎湖、屏東地區的醫療服務具有重要意義，將有助於改善高屏區醫療資源分布不均的問題。

邱泰源表示，醫院評鑑須落實升降制度，確保醫療品質，同時考量區域資源分配，完善分級醫療及健保制度。未來將要求各醫學中心加強高水準醫療、教學與研究功能，並改革評鑑制度，提升標準與監測指標的連動性，讓結果更貼近醫學中心的定位。

目前全國醫學中心分布為：

•台北區（10家）：台大醫院、台北榮總、三軍總醫院、馬偕醫院、新光醫院、國泰醫院、萬芳醫院、亞東醫院、台北慈濟醫院、雙和醫院

•北區（2家）：新竹台大醫院、林口長庚

•中區（4家）：台中榮總、彰基、中國醫大附醫、中山醫大附醫

•高屏區（4家）：高雄榮總、高醫大附醫、高雄長庚、義大醫院

•南區（2家）：成大醫院、奇美醫院

•東區（1家）：花蓮慈濟醫院

衛福部今（24日）公布最新醫院評鑑結果，高雄義大醫院正式升格為國內第23家醫學中心，也是高雄的第4家醫學中心。 （記者邱芷柔攝）

衛福部今（24日）公布最新醫院評鑑結果，高雄義大醫院正式升格為國內第23家醫學中心，也是高雄的第4家醫學中心。 （記者邱芷柔攝）

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