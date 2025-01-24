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健康 > 杏林動態

中山大、高醫大締結攻頂聯盟2.0 引進AI科技朝智慧醫療邁進

2025/01/24 12:00

中山大學校長李志鵬（左）與高雄醫學大學校長余明隆（右）續簽兩校攻頂聯盟3年新約。（記者許麗娟攝）

中山大學校長李志鵬（左）與高雄醫學大學校長余明隆（右）續簽兩校攻頂聯盟3年新約。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學與私立高雄醫學大學舉辦「中山高醫攻頂大學聯盟簽約儀式暨首長高峰會」，由中山大學校長李志鵬與高醫大校長余明隆續簽兩校攻頂聯盟3年新約，攻頂聯盟2.0合作計畫將引進AI科技，朝智慧醫療共同努力。

中山高醫攻頂大學聯盟2.0將藉由雙方的資源共享、跨校選修、合聘教師、合作研究與研發、國際交流與講座研習、聯合招生宣傳、迎新、競賽、校慶運動會活動及館際合作等，此次高峰會討論新增獨立「圖資工作圈」，內容涵蓋開放圖書互借共享資源、使用館藏等。

中山大學校長李志鵬表示，兩校作為高雄重要的高等教育機構，雙方能夠為城市的科技發展一同貢獻己力；中山高醫自2012年起共同簽署「中山高醫攻頂大學聯盟合約書」，合作迄今已逾12年，雙方共同投資金額超過2億、合作論文產出超過3000篇。2017年中山高醫攻頂聯盟進一步獲教育部支持，放寬轉校轉系名額，以「轉校視同轉系」的嶄新模式，成為兩校學生互轉首例，更為國內公私立大學學生互轉寫下新頁。

高醫大校長余明隆在致詞時強調，中山與高醫大師生長期互動頻繁、交流密切，多次舉辦合作成果發表會，展現兩校堅實基礎。下一個12年的目標，除了在教學共享、行政共榮、研究共創外，更聚焦在資源上的盤點和互補，包括圖資與貴重儀器共享、避免不必要的重複投資等，朝資源共享最大化的方向努力。

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